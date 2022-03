Wartenberger Welle der Hilfsbereitschaft

Zwei Gemeinde-Fahrzeuge mit Anhängern wurden unter anderem gefüllt. Unser Bild zeigt Konrad Gruber in Aktion mit Gattin Rosmarie. Im Hintergrund: Franz Ganslmaier. © Spa

Aus der Bitte eines mit einer Ukrainerin verheirateten Bürgers wurde eine große Sammelaktion der Feuerwehr Wartenberg.

Wartenberg – Eine große Hilfsaktion für die Ukraine ist auch in Wartenberg angelaufen. Feuerwehrkommandant Martin Stöckl informierte nun die Heimatzeitung über eine gelungene Aktion. So habe sich der Bürger Stefan Huber, der mit einer Frau aus der Ukraine verheiratet ist, an die Feuerwehr gewandt und gefragt, ob sie Verbandsmaterial zur Verfügung stellen könnte, das er mit in die Ukraine nehmen wolle.

Stöckl startete daraufhin eine Internetaktion, und am Wochenende wurde man fast überrannt von Spenden. Kleidung, Decken, Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel, Babynahrung, Isomatten, Schlafsäcke, Verbandsmaterial und vieles mehr füllten die beiden Gemeindefahrzeuge mit ihren Anhängern. Zudem wurde noch das Fahrzeug mit Hänger von Stefan Huber voll beladen, und eine Palette ging nach Berglern zu einer Aktion dort. Wie von Vereinsvorsitzende Konrad Gruber zu erfahren war, wurden dafür sogar bei Lebensmittelgeschäften Konservendosen komplett aufgekauft.

Stöckl arrangierte dann, dass diese Hilfssendungen nach Eichenried zur Organisation „Helferschwein“ gebracht wurden, welche die Hilfsgüter in die Ukraine transportiert hat (siehe lokale Seite 1). Harry Hoyler vom Verein „Helferschwein“ sei eine „männliche Mutter Theresa“, sagte Stöckl. So hofft man nun in Wartenberg, wenigstens eine kleine Unterstützung für das von Russland überfallene Land leisten zu können.

Wie berichtet, veranstaltet auch Dance United an diesem Samstag von 10 bis 11 Uhr eine Sammelaktion vor der Strogenhalle. spa