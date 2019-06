Wartenbergs Neue Mitte setzt auf Politneuling

Nach der SPD mit Michael Gruber prescht auch die Neue Mitte in Wartenberg vor: Carla Marx heißt die Bürgermeisterkandidatin der unabhängigen Wählergemeinschaft.

Wartenberg – Die 55-Jährige ist im Markt bestens bekannt, kommunalpolitisch aber noch ein unbeschriebenes Blatt.

Ihr Einstieg in die Politik war vor den Kommunalwahlen 2014, als die Neue Mitte geboren wurde. Marx, die nicht im Marktrat sitzt, ist Gründungsmitglied. 2011 hatte der Streit um die dritte Startbahn die CSU im Flughafen-Umland gespalten. In Berglern warf Bürgermeister Herbert Knur das Parteibuch hin, auch in Wartenberg ging es drunter und drüber. Unter anderem die noch heute im Marktrat sitzenden Eduard Ertl, Ex-Ortschef der Union, und Sebastian Baumann traten aus und stellten später die Neue Mitte auf die Beine, die heute mit drei Sitzen im Marktrat vertreten ist.

Marx lebt mit ihrem Mann Bernhard in Wartenberg, hat zwei Töchter und zwei Söhne im Alter von 24 bis 32 Jahren, und ist in der Gesellschaft bestens bekannt. Die medizinische Fachangestellte ist beispielsweise Vorsitzende der Wartenberger Flüchtlingshilfe und des Fördervereins der Mädchenrealschule Heilig Blut in Erding, die ihr Nachwuchs besucht hat. Marx ist außerdem stellvertretende Vorsitzende des Fraunberger Chors Taktvoll e.V. und zehn Jahre lang dem Wartenberger Gospelchor Happy Souls vorgestanden. Zudem

war sie mehrere Jahre lang im Pfarrgemeinderat aktiv.

Einblicke in die Kommunalpolitik habe sie vor allem nach der Gründung der Neuen Mitte erhalten, berichtet Marx, die am Wochenende bei einer Klausurtagung der Neuen Mitte ins Bürgermeister-Rennen geschickt wurde (wir berichteten). Mit ihrer Kandidatur an die Öffentlichkeit zu gehen, damit habe sie nicht länger warten wollen. Warum die favorisierten Parteien wie Freie Wähler und CSU noch warten, wisse sie nicht – bei Letzterer gilt 3. Bürgermeister Christian Pröbst als heißer, aber noch öffentlich unausgesprochener Kandidat. „Ich weiß nicht, worauf der noch wartet“, sagt Marx dazu.

Doch wie realistisch sieht sie ihre Chancen, sich im März 2020 tatsächlich durchzusetzen? „Eine Kommunalwahl hat erst mal nichts mit den großen Wahlen zu tun“, findet Marx. Der große Vorteil ihrer Neuen Mitte, die wieder mit einer eigenen Liste antritt: „Wir sind an keine Parteiprogramme gebunden.“ In der Bevölkerung herrsche Politikverdrossenheit. „Viele sind mit SPD und CSU nicht mehr einverstanden.“ Dort herrsche großer Fraktionszwang. „Das ist nicht die Politik, die ich mir wünsche.“ Gerade in der Kommunalpolitik sei es wichtig, transparent zu arbeiten.

„Es kommt einfach auf die Themen an“, sagt Marx. Und die stehen bereits fest. Beispielsweise hat sie die Marie-Pettenbeck-Schule im Blick. Diese sei ursprünglich nicht als Grund- und Mittelschule konzipiert gewesen und zu klein. Ob es einen Neubau brauche oder einen Anbau, das müsse man noch sehen. „Das muss wohlüberlegt sein“, betont Marx.

Auch der Ausbau von Geh- und Radwegen brennt ihr auf den Nägeln. Diese seien beispielsweise zwischen Wartenberg und Erding immer wieder unterbrochen. Hinzu komme die Unübersichtlichkeit für Autofahrer wegen der hohen Maisfelder.

Außerdem müssten die Gewerbegebiete, zum Beispiel in Thenn, besser erreichbar gemacht werden. Marx kritisiert dahingehend, dass an der Umgehungsstraße nicht mehr gearbeitet werde, und kann sich auch eine Südwest-Anbindung vorstellen.

Als Vorsitzende der Flüchtlingshilfe tritt Marx auch für die Integration Asylsuchender ein. Es gelte, ein soziales Miteinander zu schaffen. „Mit der Flüchlingshilfe haben wir gute Arbeit geleistet“, findet die Wartenbergerin. In vielen Orten habe sich die Hilfe bereits zerschlagen, etwa aus bürokratischen Gründen. „Bei uns haben wir noch eine sehr aktive Gruppe“, stellt sie zufrieden fest.