„Was man kennt und lieben lernt, mag man auch schützen“

Mit einer „Kleinen Vogelkunde“ bietet der Markt Wartenberg unter der Leitung von Helmut Schneider und Caroline Brand – beide Mitglieder der Erdinger Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) – Kindern an fünf Terminen im Medienzentrum Wartenberg einen spannenden Einblick in die Vielfalt der heimischen Vogelarten.

Wartenberg – „Die Tatsache, dass immer mehr Kinder und selbst Erwachsene eine Amsel nicht mehr von einer Krähe und einen Spatz nicht von einer Meise unterscheiden können, ist leider traurige Realität. Und das, wo doch gefühlt jeder von Naturschutz und dem Erhalt der Biodiversität spricht, um einen Beitrag zu mehr Achtsamkeit gegenüber der Natur zu leisten“, bedauert Brand in einer Pressemitteilung.

Laut Roter Liste seien 43 Prozent der 259 in Deutschland brütenden heimischen Vogelarten gefährdet – inklusive der in hierzulande bereits ausgestorbenen Brutvogelarten. Fast jede zweite davon stehe damit auf der neuen Roten Liste. Hier setzen Brand und Schneider an. Mit Unterstützung der Kreisgruppe Erding organisieren die beiden die „Kleine Vogelkunde“. Zwei der fünf Termine haben bereits stattgefunden, die drei weiteren sind am 1. und 15. April sowie am 6. Mai, jeweils ein Samstag. In interaktiven Lehrgruppen werden den Kindern im Medienzentrum heimische Vogelarten vorgestellt.

Die Umsetzung des Projekts wird von der Marktgemeinde Wartenberg gefördert. „Uns ist neben der Wissensvermittlung vor allem der Spaß bei der Sache wichtig“, betont Brand. „Wir wollen zusammen mit den Kindern einen kreativen, interessanten und lehrreichen Vormittag verbringen, bei dem sich alle einbringen dürfen und so Freude an Naturthemen geweckt werden kann.“

Die Idee zu der Mitmach-Aktion stammt von Schneider. Mit einer Malgruppe und weiteren ehrenamtlichen Einsätzen in der Mittelschule Wartenberg bringt er laut Mitteilung Erfahrung im Umgang mit Kinderlehrgruppen mit. Als begeisterter Freizeit-Ornithologe fand er über die Nistkastenaktion in Wartenberg, initiiert von Brand (wir berichteten), ebenfalls eine Freundin der gefiederten Tierchen. „Wir sind der Meinung: Nur, was man kennt und lieben lernt, mag man auch schützen.“ Die beiden sind sich einig: „Wahren wir eine vielfältige Flora und Fauna, so profitieren wir als Spezies auch weiterhin.“

Die Veranstaltungsreihe will dazu einen kleinen Beitrag leisten, indem (oftmals schon verlorenes) Wissen über heimische Arten im Kindesalter aufgefrischt und dem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. „Uns ist wichtig, neben informativen Details wie Gefiederkleid, Gesang und Brut- oder Zugverhalten auch praktische Inhalte zu vermitteln“, betont Brand. So werde am Ende der Lehrreihe – auch gerne gemeinsam mit den Eltern – etwas mit eigenen Händen kreiert. „Wir haben einige Ideen, beispielsweise bieten sich dafür Futtertöpfe, Nistkästen und Badestellen an“, verrät Schneider. Die Werke dürfen dann pünktlich zum Frühlingsstart mit nach Hause genommen werden. Eingeladen sind Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Anmeldung im Medienzentrum unter Tel. (0 87 62) 72 62 46. Die Anzahl der Plätze ist auf je zwölf Kinder begrenzt, bei Überbelegung entscheidet das Los.