Wartenberger Weihnachtskarten, die das Herz berühren

Von: Markus Schwarzkugler

Übergabe der Weihnachtskarten in der Klinik (v. l.): Chefarzt Dr. med. Klaus Friedrich Becher, Pflegedienstleiter Florian Dittrich, Jugendreferentin Melanie Falzetta und Klinik-Geschäftsführer Constantin von Stechow. © Privat

Zum dritten Mal haben die Jugendreferenten in Wartenberg, Melanie Falzetta und Simon Grandinger, die Weihnachtskartenaktion für Seniorenheim und Klinik in Wartenberg organisiert. Sie war wieder ein voller – und emotionaler – Erfolg.

Wartenberg – Die Aktion wurde 2020, in Zeiten der eingeschränkten Besuchszeiten aufgrund der Corona-Pandemie, ins Leben gerufen. „Da die selbstgebastelten Weihnachtskarten bei allen Empfängern für eine schöne Weihnachtsfreude sorgen, haben wir beschlossen, diese Aktion unabhängig von der Corona-Situation fortzuführen und zu erweitern. Dieses Jahr haben nicht nur die Schüler der Marie-Pettenbeck-Schule, sondern auch die Kindergartenkinder des Pfarrkinderhauses und des Hauses für Kinder sowie die Hortkinder des Josefsheims gebastelt”, berichten die Jugendreferenten in einer Pressemitteilung.

Es handle sich um „eine schöne, indirekte Interaktion zwischen den Kindern sowie den Senioren und Patienten. Die Kinder wissen auch, dass ihre Karten einen guten Zweck haben und die Empfänger die liebevoll gestalteten Grüße sehr schätzen”. Entsprechend wurden die Kinder auch in diesem Jahr dazu aufgerufen, Weihnachtsgrüße zu basteln – ihrer Kreativität wurden dabei keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis: zahlreiche individuelle Weihnachtskarten und -wünsche, die kurz vor Heiligabend an Inge Rott, stellvertretende Einrichtungsleiterin des Seniorenheims, sowie an die Vertreter der Klinikleitung, Geschäftsführer Constantin von Stechow, Dr. med. Klaus Friedrich Becher, Chefarzt Geriatrische Rehabilitation, und Pflegedienstleiter Florian Dittrich überreicht wurden.

Die Klinik-Vertreter zeigten sich beeindruckt und dankbar. Von Stechow dankte den Kindern und den Jugendreferenten für die großartige Aktion: „Ich bin mir sicher, dass diese wunderbar gestalteten Karten die Herzen unserer Patienten berühren werden. Das ist eine große Weihnachtsfreude.”

Auch die Jugendreferenten zeigen sich in der Mitteilung dankbar: „Ohne das Engagement der Kinder und Einrichtungen würde diese Aktion nicht funktionieren. Wir sind dankbar, dass sie sich seit nun drei Jahren vor Weihnachten die Zeit nehmen und für die Senioren und Patienten liebevolle Weihnachtskarten basteln.”