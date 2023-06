Wartenberg: Wer ist schuld am Finanzschlamassel?

Von: Markus Schwarzkugler

Die Finanzen in Wartenberg sind nicht die besten. Im Rathaus freut man sich nun, dass der Haushalt jetzt zumindest vom Marktrat verabschiedet wurde. © Roland Albrecht

Kaum zu glauben, aber der Haushalt 2023 der Marktgemeinde Wartenberg ist beschlossene Sache. Mit 13:8 Stimmen ist die Satzung vom Marktrat am Dienstag abgesegnet worden. Nach dem Streit um die Bierzeichen für den Seniorentag war das das zweite emotionale Thema eines hitzigen Abends.

Wartenberg – „So oft wurde wohl noch nie über den Haushalt geredet“, meinte Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) – was in Wartenberg schon was heißen will. Um den Haushalt zu konsolidieren, sind unter anderem die Grund- und Gewerbesteuern auf einen Hebesatz von jeweils 450 von Hundert angehoben worden. „Das ist einfach zu hoch. Wir müssen schauen, dass wir da wieder runterkommen“, meinte Pröbst mit Blick auf eine vielleicht rosigere Zukunft.

Michael Paulini (SPD) lobte Kämmerin Tanja Göbl für ihren Einsatz, so bleibe dem Bürgermeister im Gegensatz zum Vorjahr auch ein schwieriges Gespräch in der Kapelle im Landratsamt erspart. Das sei dann aber schon das einzig Positive. Denn Paulini bezeichnete den Etat als „wenig familienfreundlich“ und von einem breiten Konsens im Rat „weit entfernt“. Wartenberg sei bei der Finanzkraft 15. von 26 Landkreis-Kommunen, „wir verhalten uns aber, als wären wir Top Drei“. Ende des Jahres werde man bei Schulden von über zehn Millionen Euro sein, und aus dieser Falle werde man nicht mehr herauskommen.

Sein Mit-Genosse Michael Gruber kritisierte: „Seit 2020 haben wir Gebäude gekauft, für die wir nur Zinsen zahlen.“ In diesen Zeiten ist das laut Gruber „ein großes Risiko“. An fette Jahre in Wartenberg könne er sich nicht erinnern. „Aber eine Entwicklung wie in den letzten drei Jahren macht krank.“ Gruber konnte nicht nachvollziehen, warum die Stände beim Markt weiter keine Gebühr kosten und wieso Firmen teils umsonst Parkplätze nutzen dürfen. Dass Geld verschenkt werde, diese Einschätzung Grubers bezeichnete Pröbst als „schade. Aber das ist halt deine Art“.

Eduard Ertl (Neue Mitte) kritisierte, dass man bei Krediten zu kurzfristig gedacht habe, es brauche laufende Einnahmen. Deswegen appellierte er einmal mehr auf Erbpacht. In Richtung Pröbst merkte Ertl kritisch an, dass er es schwierig finde, schon jetzt zu sagen, man werde in den nächsten Jahren mit den Steuern wieder runtergehen.

Die Einnahmen aus den erworbenen Gebäuden kämen eben mit Verzögerung, meinte Ertl in Richtung Gruber. „Manche haben das Bedürfnis, dass wir als Kasperltheater rüberkommen“, stänkerte Ertl, der meinte: „Eigentlich hätte uns dieser Haushalt zusammenschweißen müssen, wir sind stundenlang zusammengehockt. Die Diskussion heute – ich schäme mich dafür“, sagte er auch mit Blick auf das Bierzeichen-Theater. Wenn es der Haushalt wieder zulasse, könne man etwa die Familien wieder entlasten.

Josef Sedlmaier (CSU) suchte die Schuld in der großen Politik – Corona, Krieg, explodierende Energiekosten, aber zu wenig Geld vom Staat. Und Pröbst ergänzte, dass man in den Kindergarten zwei Millionen investieren musste, bevor er ganz zusammenbreche, eine weitere Million in die Brücke, dazu kämen steigende Umlagen und 500 000 Euro Mehrkosten für Strom. „Das ist einfach alles da. Wir müssen das Beste draus machen.“ In Sachen Kindergarten sprach Nikolaus Hintermaier (FDP) von einem „wirtschaftlichen Totalschaden“.

Markus Straßberger (CSU) fand, dass man viel investiert habe, „um einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen. Ohne Investitionen werden wir keine Gewerbesteuer generieren“, betonte er. Pröbst stieß ins gleiche Horn: Die Gemeinde hat ihm zufolge in der Vergangenheit kaum Flächen für Gewerbe erworben, so mangle es nun an Grundbesitz. „Die Langenpreisinger haben ganz viele Felder gekauft, wir nicht“, lobte Pröbst die Nachbarn.

Heike Kronseder (FWG) lobte Göbl als „unglaublich fleißig“ und dankte auch dem Bürgermeister. „Wir als Freie Wähler finden uns aber in vielen Teilen des Haushalts nicht wieder.“ Sie gab Sedlmaier Recht: „Uns lässt die Regierung im Stich.“

„Eine falsche Prioritätensetzung“ bemängelte Dominik Rutz (Grüne), in der Vergangenheit seien Fehler gemacht worden. Etwa „unglückliche Vergaben in Thenn, wo wenig Gewerbesteuer reinkommt“. Oder die Umsiedlung des Wertstoffhofs. Der Etat hat ein Gesamtvolumen von gut 28 Millionen Euro, verteilt auf knapp 16 Millionen im Verwaltungs- und gut zwölf Millionen Euro im Vermögenshaushalt.