Klinik Wartenberg: „Wichtig ist, dass wir uns stabilisieren“

Von: Markus Schwarzkugler

Viel Wald gibt’s rund um die Klinik Wartenberg – eine Steilvorlage für eine neue Therapieform. © Daniel Schvarcz/Klinik

Finanziell heftig war das vergangene Jahr für die Klinik Wartenberg. Doch es geht aufwärts. Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer über kommende Projekte.

Wartenberg – Ein schwieriges Jahr liegt nicht nur hinter dem Klinikum des Landkreises Erding, sondern auch hinter der – privat geführten – Klinik Wartenberg. Geschäftsführer Constantin von Stechow zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung erleichtert, dass es nun langsam wieder bergauf geht. Seine Prämisse für 2023: „Wichtig ist, dass wir uns stabilisieren, uns nicht zu viel vornehmen.“ Einfach mal durchschnaufen können nach all den Strapazen der Pandemie. Ein paar neue Projekte will die Klinik nichtsdestotrotz auch heuer voranbringen.

Einzelbelegung sorgt für Einbußen

„Ich hoffe, dass 2022 das letzte Corona-Jahr war und die Pandemie abgeschlossen ist“, sagt von Stechow. „Die vielen Vorgaben aus Berlin haben nicht dazu geführt, dass wir finanziell gut rausgekommen sind“, so der Geschäftsführer, dem klar ist, dass es Sicherheitsmaßnahmen in einem Gesundheitshaus brauchte. Doch die Einzelbelegung von Zimmern, Quarantäne et cetera hätten eben auch eine niedrige Auslastung zur Folge gehabt. „Zum Teil waren wir weniger als zu zwei Dritteln belegt. Das war schon schlecht“, bilanziert von Stechow, demzufolge es mindestens 80 Prozent Belegung brauche, um finanziell nicht in Bedrängnis zu geraten.

Zudem seien die staatlichen Hilfsmittel nach dem ersten Jahr Pandemie deutlich zurückgegangen. Momentan sei die Belegung aber wieder sehr gut. „Ich gehe davon aus, dass 2023 deutlich besser wird“, sagt der Klinik-Geschäftsführer.

Hans Selmairs Tod bewegt die Mitarbeiter

Zumal es im zu Ende gegangen Jahr ja auch noch einen Trauerfall gegeben hat. Wie berichtet, ist Ende September der langjährige Leiter und Inhaber der Klinik, Prof. Dr. med. Hans Selmair, im Alter von 86 Jahren verstorben. Klinik und Grundbesitz hatte er schon vor längerer Zeit in eine Stiftung überführt. „Sie führt jetzt sein Lebenswerk fort. Sein Tod hat uns alle sehr bewegt, gerade auch die älteren Mitarbeiter. Er hat uns immer sehr wohlwollend begleitet“, sagt von Stechow.

Personalsuche und Führungskräftetraining

Knapp 400 Mitarbeiter zählt die Klinik Wartenberg mittlerweile. Ist das genug? „Sie werden kein Krankenhaus finden, das sagt, es könne nicht noch mehr Mitarbeiter brauchen. Aber wir stehen okay da“, findet von Stechow. Er macht keinen Hehl daraus, dass sein Haus weiterhin Pflegekräfte aus dem Ausland rekrutieren wird und muss. Um die familiäre Atmosphäre zu fördern, startet heuer ein größer angelegtes Führungskräftetraining. Es läuft über externe Berater und wird über die AOK im betrieblichen Gesundheitsmanagement finanziert.

20 verschiedene Arbeitszeitmodelle

Von besagter Krankenkasse hat die Klinik im vergangenen Jahr einen Bundespreis erhalten, und zwar für ihr Zeittypenprojekt. Auch hier geht es um die Zufriedenheit der Mitarbeiter: Je nachdem, ob man Langschläfer oder Frühaufsteher ist, werden die Arbeitspläne angepasst. Oder wenn man beispielsweise Kinder vom Kindergarten oder von der Schule abzuholen hat. Über 20 Zeitmodelle sind in der Klinik so mittlerweile entstanden – eine Riesenaufgabe für die Stationsleitung, wie von Stechow zu berichten weiß. Und eine Aufgabe, die man selbstredend nicht immer zu 100 Prozent erfüllen kann. Von Natur aus gebe es weniger Menschen, die die Nachtschicht favorisierten. Für sie gebe es Lohnzulagen im Haustarif.

„Die neue Generation tickt anders“, sagt von Stechow, und um dem nachzukommen, brauche es eben auch angepasste Dienstpläne. Homeoffice ist dahingehend ein weiteres Stichwort. Das ist in der Klinik Wartenberg zumindest für Mitarbeiter in der Verwaltung möglich.

Für Raum der Stille fehlt noch das Geld

Die große Zeit des Bauens ist vorerst abgeschlossen. Im Herbst 2021 wurde die Palliativstation als letzte im 23-Millionen-Euro-Erweiterungsbau am Südwestflügel eröffnet, die beiden Personalwohngebäude am Bründlhof-Areal sind ebenso längst fertig. Und auch die Außenanlagen sind wieder schön grün, die letzten Bäume wurden Ende vergangenen Jahres gepflanzt.

Nur der Raum der Stille fehlt noch – ein Rückzugsort für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter. „Dafür fehlt noch das Geld“, sagt von Stechow. Räume wie dieser seien nicht im Bauförderprogramm vorgesehen. Spenden könnten helfen, und zwar über den Freundeskreis der Klinik. Er hilft, wie berichtet, auch bei der Anschaffung von Virtual-Reality-Brillen, die demnächst erwartet werden. Mit ihnen sollen Patienten in eine andere Welt abtauchen können – je nach Programm soll das einen beruhigenden, entspannenden oder anregenden Effekt haben, indem es die Patienten zur Bewegung animiert.

Neues Konzept: Wald-Therapie

Ein weiteres Projekt, das heuer vorangetrieben werden soll, bezeichnet von Stechow als „Kür“: die Wald-Therapie. Rund um die idyllisch gelegene Klinik gibt es bekanntlich mehr als genug Wald. „Wir sind davon überzeugt, dass alle profitieren, wenn sie ein bissl rauskommen“, sagt der Geschäftsführer. Das würden auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen. „Bäume stoßen chemische Stoffe aus, die dem Menschen helfen, gesünder zu sein“, erklärt von Stechow vereinfachend. Bei diesen Stoffen handelt es sich um sogenannte Phytonzide. „Wir haben schon einen Therapeuten für die Wald-Therapie im Haus und wollen weitere Mitarbeiter dafür ausbilden lassen“, berichtet der Klinik-Chef, demzufolge hier staatliche Fördermittel winken.

Digitalisierung: Hoffen auf mehr Förderung

Wichtiges Thema ist für ihn auch das Voranbringen der Digitalisierung in seinem Haus. Was von Stechow nicht gefällt, ist, dass hier nur die Kosten für den Akutbereich von der öffentlichen Hand übernommen werden. Die Reha, die in Wartenberg zwei Drittel ausmache, „fällt leider unten durch. Das finde ich schade“. Auch, weil es doch darum gehe, Daten zu vereinheitlichen.

Würde der Bund darüber hinaus noch ein Gesellschaftsjahr einführen, also einen Ersatz für den früheren Zivildienst, wäre von Stechow nicht traurig. So könne man vielleicht künftig wieder mehr junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern.

Keine Sorgen wegen Klinikreform

Während man sich in Erding Sorgen macht wegen der Klinikreform-Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ist man in Wartenberg entspannt: „Ich glaube, dass wir Fachkliniken gut rauskommen werden“, sagt von Stechow. Sein Haus sei mit Geriatrie, Reha und Palliativversorgung ein Spezialfall. Folglich sagt er: „Wir werden erhalten bleiben.“