Wie Wartenberg weniger Energie verbrauchen will

Energie sparen will man auch in der Marktgemeinde Wartenberg.

Unter anderem dunkle Kirchen und abgeschaltete Klimaanlagen – Rechnungsprüfer rät zu höheren Kita-Gebühren

Von Markus Schwarzkugler schließen

Sparen muss die Marktgemeinde Wartenberg an der einen oder anderen Stelle alleine schon wegen der finanziell schwierigen Lage, das ist bekannt. Von der Regierung hat man nun – wie alle anderen Gemeinden auch – eine Maßnahmenliste zum Energiesparen bekommen. Und man wird auch alles entsprechend umsetzen, wie Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) verspricht.

Wartenberg – So werden die öffentlichen Gebäude nachts nicht mehr angestrahlt, auch die drei Kirchen nicht mehr beleuchtet. Die Raumtemperatur im Rathaus wird auf 19 Grad heruntergefahren, in den Toilettenräumen gibt es kein Warmwasser mehr. Die Monitore werden nach Feierabend komplett ausgeschaltet, Klimaanlagen bleiben aus. Das sei zuletzt an den wärmeren Tagen kein Problem gewesen. „Wir haben ein gut isoliertes Haus“, findet Pröbst.

Ihm zufolge wird nun – gemäß Direktive von oben – stoßgelüftet statt die Fenster gekippt gelassen. Die Beleuchtung im Büro wird aufs Nötigste reduziert.

Und in der Schule? „Auch dort gibt es kein Warmwasser in den Toiletten. Ansonsten wird bei den Kindern nicht gespart, das hat ja auch die Regierung ausgeschlossen“, sagt Pröbst.

Einnahmen generieren sollte die Gemeinde durch höhere Kita-Gebühren – die jüngste Erhöhung wurde bekanntlich im Marktrat mehrfach heiß diskutiert – und höhere Friedhofsgebühren. Wie Pröbst mitteilte, war das nämlich die Empfehlung eines Fachmanns der überörtlichen Rechnungsprüfung. „Unsere Kita-Gebühren schätzt er viel zu niedrig ein“, sagte Pröbst im Marktrat. Dort gab es nun – nach zuvor umkämpften Haushaltsdebatten – zumindest bei der Billigung der Jahresrechnung 2021 keine Diskussionen mehr.

Zudem beschloss der Rat einstimmig, dass die Gemeinde wieder fünf Prozent oder maximal gut 24 500 Euro der Kosten für die Sanierung des Turms der Pfarrkirche Mariä Geburt (wir berichteten) bezuschusst. Außerdem zahlt sie für das laufende Jahr einen Abschlagsbetrag von gut 76 000 Euro für das Defizit im Kinderhort im Josefsheim an dessen Träger, das Seraphische Liebeswerk Altötting.