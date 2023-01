Wartenberg: Wieder Ärger um die „Höhlenbewohner“

Neuerlicher Bauantrag am Burggraben abgelehnt – Eigentümer schalten Anwälte ein

Die Wartenberger „Höhlenbewohner“, O-Ton Michael Paulini (SPD), kommen nicht zum Zug. Jetzt haben sie einen neuen Anlauf unternommen, an der Straße am Burggraben unterhalb des Bergcafés am steilen Nordhang zur Nikolai-Kapelle doch noch zu einer Behausung zu kommen.

Wartenberg – Zwei Doppelhäuser, so lautete nun der im Vergleich zu früheren Gedankenspielen deutlich abgespeckte Bauantrag, der dem Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss vorlag. Der reagierte mit Kopfschütteln und verweigerte einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Wegen der zu erwartenden umfangreichen Erdbewegungen, verbunden mit aufwendigen Hangsicherungsmaßnahmen, hatte Paulini seinerzeit den Begriff der Höhlenbewohner bemüht, der für Heiterkeit gesorgt hatte. Josef Sedlmaier (CSU) meinte nun in der neuerlichen Debatte, als der Plan auf dem Tisch lag: „Ich bin sprachlos!“ Dann war aber doch er es, der am meisten dazu sagte: „Zum Zweck der Gewinnerwirtschaftung soll hier das Ortsbild verschandelt werden.“

Im Mai hatte das Erdinger Landratsamt das Gelände zum Außenbereich erklärt und damit erst einmal alle Planungen dort abgewürgt – zur Erleichterung der Markträte. Ursprünglich waren sogar drei Reihenhäuser im Spiel gewesen. Der Ausschuss hatte einstimmig beschlossen, hier auch kein Bauleitverfahren in Gang zu setzen, weshalb es ohnehin Außenbereich bleibt. Man war eigentlich ganz glücklich mit dem Machtwort aus Erding, denn mit Blick auf das Ortsbild an dem in Wartenberg fast schon heiligen Berg stört etliche bereits das genehmigte Doppelhaus am Ende der Straße, das baurechtlich wie berichtet nicht mehr verhindert werden kann.

Die laufende fünfte Änderung des Flächennutzungsplans greift das Verdikt aus Erding auf, die Herausnahme der Fläche ist beschlossene Sache. Aber schon der Verzicht auf ein Bauleitverfahren durch den Markt Wartenberg, der die Planungshoheit hat, beendet erst mal alle Chancen, dort zu bauen.

Dass der Antrag dennoch auf den Tisch kam, löste durchweg Kopfschütteln aus. Albert Emberger, der für die Grundeigentümer die Planung vorantreibt, beruft sich nun auf den Flächennutzungsplan, der tatsächlich noch von einem allgemeinen Wohngebiet spricht, nennt die geplante Herausnahme der Fläche aus dem Flächennutzungsplan eine „Enteignung“. Denn: „Dann sind die Grundstücke ja nichts mehr wert.“ Die Änderung des Flächennutzungsplans werde also nicht so einfach durchgehen. Emberger sagte zur Heimatzeitung weiter deutlich, dass die Grundeigentümer anwaltlich vertreten würden.

Für die beiden Doppelhäuser hätten zusammen zwölf Stellplätze nachgewiesen werden müssen, im Plan eingetragen sind gerade mal acht.

Eduard Ertl (Neue Mitte) wollte wenigstens noch die zu erwartenden Bodendenkmäler zu Protokoll gegeben wissen, bevor Bürgermeister Christian Pröbst (CSU) zur Abstimmung schritt, die eben deutlich ausfiel.