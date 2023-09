Windrad-Widersacher auf Wanderschaft

Von: Markus Schwarzkugler

Zeit zum Durchschnaufen: Die Pause während des Anstiegs nutzte die Bürgerinitiative um Sprecher Johann Zehentner (l.), um ihre erstellten Plakate, die unter anderem die Größenverhältnisse darstellen sollen, zu erläutern. © Roland Albrecht

Heißes Thema, heiße Temperaturen: Gut, wenn dann ein wenig Wind entfacht werden kann. Gegenwind, um genau zu sein. Die Bürgerinitiative Wartenberg hat sich am Sonntag zu einer nicht gerade unanstrengenden Waldbegehung aufgemacht. Ziel des Marsches: der Standort des geplanten Windrads im Auerbacher Holz.

Auerbach – 60 Bürger, darunter Auerbacher, Vertreter der Initiative und zwei Markträte, waren dabei. Zu hören gab es noch mal neue Argumente, die die Initiative zusammengestellt hat, die aus ihrer Sicht klar gegen den Windradbau dort sprechen.

Treffpunkt war die Skischanze. Von dort aus ging der Tross, in dem sich auch Befürworter des Windrads befanden, einer Pressemitteilung von BI-Sprecher Johann Zehentner zufolge erst mal durch den Ort. „Bereits da wurde klar, dass die Fahrt durch die Ortschaft Auerbach zu eng ist für notwendige Transporte für einen Windradbau“, findet Zehentner, selbst ein Wartenberger. Bei einem Zwischenstopp zeigte er mit Plakaten die Größenverhältnisse eines Wohnhauses, der Wartenberger Kirche und des geplanten Windrads mit 232 Metern Höhe. „Es wurden Plakate besprochen, die den Fundament-Bau und den Transport eines Rotorblattes zeigten und die damit verbundenen Probleme in der Ausführung und auch Schädigungen für den Wald“, berichtet der Sprecher.

Hier soll es hin: Das Bild zeigt die Gruppe im Auerbacher Holz – dort, wo das Windrad einmal stehen könnte, zumindest, wenn der Bürgerentscheid entsprechend ausfällt. © Roland Albrecht

Er betont, dass der Feldweg hoch zum Windrad um mehrere Meter breiter gebaut und zum Teil komplett neu errichtet werden müsse. Zudem sei „das Gelände zu steil und zu kurvig“, was „massive Anpassungen in der Landschaft“ erfordere. „Es müssen also Hügel abgetragen und Täler aufgefüllt werden. Selbst das Burgstallbächlein, das in das Auerbächlein mündet, ist an mehreren Stellen zu nahe an der geplanten Zufahrt zum Windradbau und muss weichen“, sagt Zehentner, der zudem meint: „Auch das Schild, das das Bodendenkmal ‚Burgstall’ erklärt, muss bei einem Windradbau versetzt werden.“ Der Burgstall sei der älteste Kulturboden in der Marktgemeinde.

Nach einem steilen Anstieg – so mancher war sichtlich erschöpft – war der Tross am geplanten Standort im Wald angekommen. „Dort haben wir den Wald in seinem guten Zustand begutachtet – kein Windbruch und kein Borkenkäfer“, bilanziert Zehentner. Der zum Teil 40-jährige Fichtenbestand befinde sich an mehreren Stellen im Umbau zu einem Mischwald. „Gesunder Jungholzbestand aus Birken, Erlen, Eschen und Kiefern“ habe den Bürgern kühlenden Schatten gespendet, berichtet Zehentner, dessen Botschaft klar ist: Auch der Wald werde von den Planungen der Marktgemeinde bedroht. Der angedachte Windradstandort befinde sich im Quellgebiet. „Selbst nach den trockenen Tagen waren die nassen Stellen sichtbar“, so Zehentner.

Dann war es Zeit für eine offene Diskussion, auch mit den beiden Gemeinderäten Josef Sedlmaier (CSU) und Dominik Rutz (Grüne). Eine Bürger-Frage war, warum die eingereichten Einwendungen zur Änderung des Flächennutzungsplans seit Mitte Juli unbeantwortet liegen blieben. Wieder mal wurde der Vorwurf laut, dass wichtige Informationen zur Entscheidungsfindung für den Bürgerentscheid am 8. Oktober fehlten, auch seitens der Gemeinde. „Auch die Frage an die Gemeinderäte, warum denn nicht der Marktgemeinderat selbst eine Waldbegehung durchgeführt habe, blieb unbeantwortet“, sagt der BI-Sprecher. Ihm zufolge merkte ein Zuhörer auch an, dass bei einem Bau eines Zaunfundaments eine Ortsbegehung der Räte stattfinde, aber bei einem solch wichtigen Projekt nicht. Der BI-Sprecher argumentiert auch damit, „dass ein neu aufgeforsteter Wald nicht annähernd die Wertigkeit als CO2- und Wasser-Speicher sowie Sauerstoffproduzent hat wie ein bestehender Wald“.