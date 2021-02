Wittelsbacher Wanderweg für Wartenberg

Ein neuer Wanderweg mit Bildungscharakter soll in Wartenberg entstehen. Er soll aus zwei Varianten bestehen.

Wartenberg – Der Verein Wittelsbacher Jagdhaus ist trotz des mittlerweile längst eingeweihten Alten Schulhauses mit Wittelsbacher Saal noch nicht aufgelöst. Corona hat die dazu erforderliche Versammlung verhindert. Jetzt stellt sich heraus, dass das vielleicht sogar ganz gut so ist, denn Vorsitzender Norbert Hartmann hat neue Pläne: Er arbeitet an einem Projekt mit dem Namen „Wittelsbacher Höhenweg“, der in das Wanderwegenetz integriert werden und sogar echten Bildungsanspruch erheben soll. „Das kriegen wir hin“, zeigt sich Hartmann im Gespräch mit der Heimatzeitung optimistisch.

Der Wanderweg soll über den Herz-Jesu-Berg führen, nach Auerbach hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf. Genauer kann Hartmann noch nicht werden, weil die Planungen zur Wegeführung noch nicht abgeschlossen sind. Fest steht aber schon, dass es zwei Varianten geben wird, die sich von der Wegstrecke und damit von der Gehzeit her unterscheiden sollen.

Anders als andere Zeitgenossen, die sich um neue Wanderwege bemühen, hat Hartmann mit seinen Mitstreitern nicht das Problem, dass er sich mit Grundeigentümern einigen muss: „Da ist überall mindestens ein Gewohnheitsrecht drauf.“ Aber Schilder müssten aufgestellt, Informationstafeln angebracht, die Wanderkarte ergänzt werden. All das werde noch Arbeit, Zeit und Geld kosten. Hartmann kündigt schon mal Gespräche mit dem Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein in dieser Sache an. Schließlich sei das Vereinszweck, und von dort komme auch die Karte mit den Wanderwegen.

Mit Bürgermeister Christian Pröbst sei er im Gespräch, und er habe von ihm Unterstützung zugesagt bekommen, berichtet Hartmann weiter. Diese betreffe vor allem Bauhofleistungen, wenn es um das Aufstellen der Beschilderung gehe. Es sollen auch Hinweise auf Einkehrmöglichkeiten eingearbeitet werden.

Der Hintergrund des Ganzen ist Hartmanns Beobachtung: „Es kommen immer mehr Leute mit kleinen Rucksäcken, die hier wandern wollen.“ Diesen Menschen etwas zu bieten, die coronagebeutelte Gastronomie unterstützen, alles das passe zusammen: „Wir wollen eigentlich im Sommer schon so weit sein, dass wir den Weg begehen können.“ Dann solle es auch eine offizielle Einweihung geben. „Dann wollen wir auch an der einen oder anderen Station Halt machen“, so die Vorstellung Hartmanns.

Die Stationen sollen jeweils Informationstafeln bieten. Schließlich handelt es sich um einen Bereich, in dem die hohen Herren einmal vom Wittelsbacher Jagdhaus aus zur Jagd ausgeritten sind. Eine Panoramakarte mit Beschreibungen dessen, was man vom Herz-Jesu-Berg aus alles sieht, würde Hartmann ebenfalls gern realisiert sehen.

Er weiß aber, dass das noch nicht alles im Sommer schon fertig sein wird. Muss es nach seinen Worten auch nicht. Hauptsache, ein Anfang ist gemacht, und der Weg kann begangen werden.

Klaus Kuhn