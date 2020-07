Marie-Pettenbeck-Schule: Frauen-Power in der Zehnten, Männer-Dominanz in der Neunten

Zeugnisübergabe in Wartenberg

Die Abschlussfeiern der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg haben am Freitag geteilt stattfinden müssen, und das war auch nicht das einzige, was dieses Fest zu einem besonderen gemacht hat: Verabschiedet wurde nämlich auch Schulverbandsvorsitzender Hans Wiesmaier, der sich nach 18 Jahren im Amt noch einmal in alter Manier an die Schüler und Gäste wandte und meinte: „So ein Auditorium habe ich nie wieder.“ Hinzu kam der Abschied von Bürgermeister Manfred Ranft.