Zwei Frauen, die Wartenberg geprägt haben

Von: Markus Schwarzkugler

In ihrem Atelier im Alten Schulhaus: Künstlerin Christiane Horn fertigte neben Menschen auch gerne Pferde-Skulpturen an. Sie starb 2001. © Privat/Katalog „Christiane Horn“, Viersen 2002/03

Christiane Horn und Maria Schweiger sind die einzigen weiblichen Straßenpaten in der Wartenberger Marktgemeinde. In unserer Serie widmen wir uns den beiden anlässlich des Weltfrauentags.

Wartenberg – Dem Weltfrauentag am heutigen Dienstag wollen wir auch ein Kapitel unserer Straßennamen-Serie widmen. Unser Blick schweift auf die Marktgemeinde Wartenberg, in der von 70 Straßen nur zwei nach Frauen benannt sind: der Künstlerin Christiane Horn und der Manhartsdorfer Wirtin Maria Schweiger.

Die „Wirtin von Hardt“: Maria Schweiger. © Privat

Diese geringe Zahl „muss bei künftigen Namensgebungen unbedingt berücksichtigt und geändert werden“, findet Kunsthistorikerin und FWG-Markträtin Heike Kronseder, die unsere Zeitung bei der Recherche für diesen Artikel unterstützt hat. Derzeit zählt das Marktratsgremium sechs Frauen – neben Kronseder sind das Nina Hieronymus, Isabell Haindl (beide CSU), Melanie Falzetta, Martina Scheyhing (beide Grüne) und 2. Bürgermeisterin Carla Marx (Neue Mitte). „Wir werden sicher schauen, dass künftig mehr nach interessanten Frauen in der Geschichte Wartenbergs gesucht wird. Geben würde es sie. Man denke nur an die Wittelsbacher und ihre Gemahlinnen und deren Nachkommen“, sagt Kronseder.

Doch nun zu den beiden bereits existierenden weiblichen Straßen und zunächst zum Maria-Schweiger-Ring im Gewerbegebiet Thenn. Er ist nach der 1985 gestorbenen Wirtin Maria Schweiger benannt. Sie leitete als Wirtin den Gasthof in Manhartsdorf.

Das Gebäude des Landgasthofs stammt aus dem Jahr 1869. Die Gastwirtsfamilie Schweiger betrieb das Wirtshaus über Generationen. Das Bier bezog sie spätestens seit 1893 von der Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung in Erding. Maria Schweiger führte nach dem Tod ihres Ehemanns Georg 1964 die Gast- und auch die Landwirtschaft mit Unterstützung eines Helfers alleine weiter und vererbte diese und das gesamte Anwesen in Manhartsdorf letztlich der Stiftung. Das hatte Schweiger, die keine Nachkommen hatte, in einem Testament 1978 geregelt. Doch ganz so klar war letztlich nicht alles: Stiftung und Marktgemeinde trafen sich vor Gericht.

Der Maria-Schweiger-Ring im Thenner Gewerbegebiet. © Roland Albrecht

Daran kann sich Altbürgermeister Gustav Weltrich noch gut erinnern. Ihm zufolge stand in dem Testament, dass Gasthaus, Grundstücke und Vermögen der Stiftung vermacht werden sollten. Nur das Bargeld solle an die Marktgemeinde gehen. Nur war jene Barsumme „erklecklich“, wie es Weltrich beschreibt, ohne die genaue Summe öffentlich machen zu wollen. „Und die Stiftung wollte es nicht hergeben.“

Die sei nämlich der Überzeugung gewesen, dass das Geld als Grundstück zu bewerten sein müsse, schließlich hatte Maria Schweiger jene Summe aus einem Grundstücksverkauf an die Autobahngesellschaft erhalten. Nur eben in bar, weil diese Zahlungsweise Schweiger lieber war. „Sie hatte immer einen großen Geldbeutel dabei“, erinnert sich Weltrich lachend. Seine Gemeinde behielt vor Gericht letztlich Recht. Das so erhaltene Geld floss in die Sozialwohnungen an der Kammerstatt, wo noch heute eine Steintafel an die Stifterin, die „Wirtin von Hardt“, erinnert.

Auch die Erdinger Wohltätigkeitsstiftung ist Schweiger dankbar. Wie dem Buch „Erding und seine Stiftung“ von Hans Niedermayer aus dem Jahr 1991 zu entnehmen ist, dachte die Stiftung nach Erhalt des Wirtshaus-Anwesens an eine sich auf das Notwendigste beschränkende Renovierung, entschloss sich dann aber zu einer umfassenden und kostspieligen Sanierung für 1,5 Millionen Mark. Heute habe man so „eines der schönsten Gasthäuser im Landkreis Erding“. Das Testament Schweigers sei „eine wertvolle Zustiftung, die der Stiftung neue Möglichkeiten erschloss“. Der Schweiger’s Landgasthof, dessen Grundstück sich weiter in Besitz der Stiftung befindet, ist heute verpachtet.

Der Christiane-Horn-Weg in Wartenberg. © Roland Albrecht

Doch nun ein paar Ecken weiter zum Christiane-Horn-Weg unweit der Thenner Straße, der an Bildhauerin Christiane Horn (1957–2001) erinnert, die im ehemaligen Wittelsbacher Jagdhaus beziehungsweise dem Alten Schulhaus wohnte. Sie wurde in Viersen geboren und studierte Kunstgeschichte an der Uni in Köln. Ab 1978 besuchte sie für drei Jahre die Holzbildhauerfachschule in München und studierte Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München. Schon 1981 erhielt sie den 1. Preis der Dannerstiftung. Ab 1987 war sie freischaffend tätig und wohnte im Alten Schulhaus. 1992 heiratete sie den Künstler Dirk auf dem Hövel.

Horn war Mitbegründerin des Wartenberger Bildhauersymposiums und gestaltete die Kulturveranstaltung mehrmals mit. Ihre Kunstwerke waren auf vielen Ausstellungen zu sehen – in Deutschland und im Ausland. „Ihre hervorragenden Bronzen schmücken vielfach den öffentlichen Raum“, berichtet Kronseder. In Wartenberg schuf Horn etwa 1993 den Heiligen Nepomuk an der Strogenbrücke, den Generationenbrunnen der Familie Bader in Vatersdorf, die Buben in Inning oder den Eselsbrunnen in Moosburg zusammen mit ihrem Ehemann. Horns Bronze-Arbeit „Bruni“ findet man im Wartenberger Rathaus. Bekannt ist auch ihre Großbronze des George-C.-Marshall-Denkmals in Garmisch-Partenkirchen.

2001 erhielt Christiane Horn den Helen-Abbott-Förderpreis für Bildende Kunst. Sie starb dann allerdings viel zu früh am zweiten Weihnachtsfeiertag 2001 im Alter von nur 44 Jahren nach einer schweren Krankheit, umgeben von ihrer Familie in ihrem Atelier in Wartenberg. Neben ihrem Gatten hinterließ sie Sohn Jan-Paul und Tochter Hannah.

„Man kam an sie heran“, sagte Kronseder bei einer Gedächtnisausstellung 2003 über Christiane Horns Persönlichkeit. Sie habe auch nicht versucht, „auf Biegen und Brechen etwas Originelles zu schaffen“, sondern sich durch Talent, Fleiß, Handwerk, Ehrlichkeit und Offenheit ausgezeichnet. Ihre Skulpturen sprächen für sich. Neben menschlichen Figuren, vornehmlich Frauen, kreierte Horn vor allem Pferde mit Leidenschaft.

Bleibt abzuwarten, welche weiteren Straßen in der Marktgemeinde Wartenberg künftig nach Frauen benannt werden. Eine Kandidatin, meint Kronseder, scheidet wegen der Marie-Pettenbeck-Schule jedenfalls schon mal aus.