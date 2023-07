Zweite Heimat für die hilfsbedürftige Jugend

Betreuung jetzt auch bis ins Erwachsenenalter: Josefsheim Wartenberg weiht umgebaute Räume ein

Von Markus Schwarzkugler

Jungen Menschen unter die Arme greifen, die einen Halt im Leben suchen, einen schwierigen familiären Hintergrund haben. Ihnen eine Zukunft ermöglichen in einem behüteten Umfeld, überhaupt einen Ort zum Wohnen bieten. Den Weg in die Selbstständigkeit bereiten. Das ist längst nicht alles, was das Josefsheim in Wartenberg ermöglicht.

Wartenberg – Und nun auch Jugendlichen im höheren Alter beziehungsweise jungen Erwachsenen: „Jetzt sind wir so weit, dass wir auch Menschen ab 16, 18 Jahren eine zweite Heimat geben können“, sagte Gesamtleiter Martin Hagner bei der Einweihung der frisch sanierten und neu eingerichteten Räume. Der Umbau geht aber noch weiter.

Fast fertig – dort rückte Pfarrer Gregor Bartkowski nun mit dem Weihwasser an – ist die teilbetreute sozialpädagogische Wohngruppe im Dachgeschoss. Gerade tummeln sich noch die Maler auf der Baustelle, ein paar Kabel hängen wegen noch ausstehender letzter Brandschutz-Maßnahmen von der Decke. Vier Einzelzimmer sind eingerichtet worden, es gibt drei Bäder, eine Küche mit großem Gemeinschaftsraum – und für jeden einen eigenen Kühlschrank. Es handelt sich um eine Wohngemeinschaft für Jugendliche ab 16 Jahren, die in Kürze mit dem Einzug der ersten drei jungen Menschen Fahrt aufnimmt. Sie stammen aus der aktuellen Jugendwohngruppe „und stehen schon in den Startlöchern“, so die stellvertretende Gesamtleiterin Angelika Piechaczek. „Es wird vermutlich jeden Nachmittag wer da sein“, sagte sie über die Betreuung der Bewohner.

+ Ein neues Einzelzimmer der teilbetreuten sozialpädagogischen Wohngruppe. © Markus Schwarzkugler

Von einem familiären Charakter sprach Johannes Erbertseder, Vorstandsvorsitzender des Trägers, der Stiftung Seraphisches Liebeswerk Altötting. Die Räume seien länger nicht genutzt worden, an der Stelle sei früher die Ganztagsintensivklasse gewesen.

Fleißig gearbeitet wird längst auch im ersten Stock. Dort entsteht eine innenbetreute Wohngruppe mit ebenfalls vier Plätzen, die ähnlich aufgebaut ist. Die Bewohner „können sich weitgehend schon selbst versorgen und erhalten ein Budget am Anfang des Monats“, erklärte Hagner. Unterstützt würden sie bei der Wohnungssuche oder bei Behördengängen.

Neu ist auch, dass das Heim im Langengeislinger Pfarrhaus eine Wohnung angemietet hat – für eine außenbetreute WG junger Erwachsener ab 18 Jahren. „Der Erste zieht in den nächsten Tagen ein“, so Piechaczek. Und Hagner erklärte: „Das ist ein sehr hohes Maß an Eigenverantwortung – die letzte Stufe vor dem eigenen Zuhause.“ Hagner sagte zufrieden: „Wir haben jetzt ein umfassendes Betreuungsangebot von sechs Jahren bis zum Erwachsenenalter.“ Auch die Kinderwohngruppe für Sechs- bis Zwölfjährige wird derzeit renoviert und erweitert, zudem gibt es in Wartenberg noch besagte Jugendwohngruppe.

Die Renovierungsarbeiten belaufen sich insgesamt auf rund eine halbe Million Euro. Laut Erbertseder stemmt das Liebeswerk 300 000 Euro selbst, 200 000 Euro gibt’s vom Verein Aktion Sternstunden. „500 000 Euro hätten wir alleine nicht geschafft“, so der Vorstandsvorsitzende.

Die Angebotspalette ist groß. Es handelt sich nicht „nur“ um eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit heilpädagogischen Wohngruppen sowie der Möglichkeit zur Inobhutnahme und Entlastungspflege. Das Heim bietet auch ambulante Dienste, die etwa in umliegenden Kitas und Schulen tätig sind. Im Vorschulbereich betreibt man in Wartenberg eine Krippe und eine Großtagespflege mit Ersatzbetreuung sowie die Krippe am Volksfestplatz in Dorfen und ein Integratives Kinderhaus mit Kindergarten- und Hortgruppe in Kloster Moosen. Für Schüler engagiert sich das 1885 gegründete Haus in der Ganztagsbetreuung an Schulen sowie in der Stütz- und Förderklasse am Förderzentrum Dorfen. 120 Mitarbeiter zählt das Josefsheim, allein 50 in Wartenberg. Insgesamt bietet es in Wartenberg 30 Plätze, verteilt auf nun fünf Wohnangebote.

„Das System ist sehr überlastet“, sagte Hagner. Das eine sei der Mangel an Fachkräften, das der an Betreuungsplätzen. Allein am Vormittag des Einweihungstags zählte er drei Anfragen vom Jugendamt: „Viele Bedarfe können nicht mehr bedient werden.“

Neue Kapazitäten sind also bitter nötig. Von der Marktgemeinde hat das Heim, wie berichtet, schon jeweils eine Hort- und Krippengruppe untergebracht beziehungsweise übernommen. Im leer stehenden Schulhaus nebenan soll eine weitere, reguläre Kiga-Gruppe unterkommen, blickte Hagner in die Zukunft. Dort soll zudem eine heilpädagogische Kindergartengruppe eingerichtet werden. Es geht um Kinder, die etwa große Probleme im Sozialverhalten haben. „Das gibt’s leider immer mehr“, so Hagner. Neun Plätze böte eine solche Gruppe. Das sei aber nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte der Gesamtleiter. Denn der Bedarf dafür liege im Landkreis derzeit bei 150 Kindern.

Entsprechend groß, auch für die Zusammenarbeit, war der Dank von Bürgermeister Christian Pröbst, der zum Bau gratulierte. „Das Engagement brauchen die Kinder dringend“, betonte er. Und Pfarrer Bartkowski dankte dem Heim „für den Schutz der Kinder und Jugendlichen, die hier ein Stück Heimat finden“.