„Das Ministerium betreibt Augenwischerei“

Wartenberg übt scharfe Kritik am Landesentwicklungsprogramm – Streit um Anbindegebot

Von Markus Schwarzkugler schließen

Auch die Marktgemeinde Wartenberg ist geradezu erzürnt von der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms.

Wartenberg – Ein Aufschrei ist derzeit in bayerischen Landgemeinden zu hören, auch im Kreis Erding. Ihr Zorn richtet sich auf die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) Bayern. Viele Kommunen sehen davon ihre Entwicklung bedroht. So auch Wartenberg. Der Marktrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch eine Stellungnahme besprochen, die die Gemeinde beim Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie einreichen wird. Zeit dafür haben die Kommunen bis 1. April. Bei so manchem Inhalt waren sich die Räte selbst nicht ganz einig.

„Das Ministerium findet, dass der ländliche Raum gestärkt wird. Das ist einfach Augenwischerei“, kritisierte Bürgermeister Christian Pröbst (CSU). Das kommunale Selbstverwaltungsrecht werde beschnitten.

Landgemeinden als „Ausgleichsfläche“

Beim Thema Klimawandel befürchtet die Gemeinde, „dass Ballungszentren weiterhin großzügig Flächen versiegeln können, der ländliche Raum hingegen als ,Ausgleichsfläche‘ deklariert und somit an jeglicher Entwicklung gehindert wird“.

Ballungsraumzulage:VG wäre raus

Da die Gemeinde – ebenso wie die Nachbarn aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG), Langenpreising und Berglern – gemäß der Strukturkarte als ländlicher Raum eingestuft werden, gibt es für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes keine Ballungsraumzulage. Das mache schon mal einen Lohnunterschied von 300 Euro aus, rechnete Pröbst vor. In der VG seien die Lebenshaltungskosten wegen der Nähe zu Autobahn, FTO oder Bahnhöfen gestiegen, die Bodenrichtwerte hätten sich innerhalb von vier Jahren verdoppelt. Deshalb beantragt die gesamte VG, zum Verdichtungsraum München aufgestuft zu werden. Wie Pröbst berichtete, ist beispielsweise die Gemeinde Oberding in diese Zone noch „reingerutscht“, Ottenhofen etwa nicht. Das sei ein „Zickzackmuster“ quer durch den Landkreis.

Geht bald nichts mehr in Außenorten?

Die Stellungnahme zum Thema Siedlungsstruktur war im Gremium umstritten. „Vehement Einspruch einlegen“ will die Gemeinde, so heißt es in dem vorgelegten Entwurf, gegen eine Festlegung im LEP, derzufolge die Ausweisung größerer Siedlungsflächen überwiegend an Standorten erfolgen soll, wo bereits vieles fußläufig erreichbar ist. Wird damit Wartenberg beim Wachsen behindert? In Manhartsdorf und Pesenlern könne man dann zum Beispiel „gar nix mehr machen“, befürchtete der Bürgermeister. Ohne Ausweisung neuer Gewerbe- und Baugebiete könne man auch keine Straßen oder Schulen finanzieren. Die Gemeinde werde Klage erheben.

Paulini: Zersiedelung gehört eingegrenzt

Michael Paulini (SPD) sah hier dagegen eine Chance im LEP. Die Zersiedelung gehöre eben ein Stück weit eingegrenzt. Man dürfe nicht nur Wartenberg sehen, meinte zudem Dominik Rutz (Grüne): „Es gibt doch schon genug Schandflecken mit Gewerbegebieten auf der grünen Wiese.“ Damit brachte er Michael Pröbst (CSU) auf die Palme, der seine Wartenberger Brille nicht ablegen wollte. Schließlich seien die Markträte ja auch von den Wartenberger Bürgern gewählt worden. Sein CSU-Kollege Josef Sedlmaier frotzelte Richtung Ministerium: „Do hamm si wieder ein paar besonders Gscheite zammdo.“ Ihm zufolge werden die Ballungszentren gestärkt und „die kleinen Gemeinden entmündigt“. Und Markus Straßberger (CSU) befürchtete, dass in fünf Jahren der Siedlungsdruck noch höher sein werde und man dann nichts mehr ausweisen könne.

Michael Gruber (SPD) warnte dagegen davor, den Haushalt nur über die Ausweisung von Flächen am Laufen zu halten. Auf Rutz’ Ansinnen gab es eine Zwischenabstimmung: Mit 12:8 Stimmen wurde die kritische Stellungnahme zur Siedlungsstruktur, die Verwaltung und Bürgermeister vorgeschlagen hatten, aufrecht erhalten.

15:5 stimmten die Räte für einen von der Verwaltung vorgeschlagenen Passus zum Anbindegebot. Die Ratsmehrheit sieht gewerbetechnisch großes Entwicklungspotenzial in der Nähe von A 92 und Flughafen. Doch dafür braucht es Ausnahmen im Anbindegebot, das eine Entwicklung nah dran an Siedlungen und eben nicht irgendwo draußen vorsieht. Jene Ausnahmen sollen im LEP gestrichen werden.

Petition für Streichung der dritten Startbahn

Komplett einig waren sich die Räte dann wieder bei der Forderung, bei Windrädern die Abstandsregel von 10H auf 3H einzuschränken. Und dass die dritte Startbahn immer noch nicht ausgeschlossen wird, stößt ebenso allen sauer auf. Wie Pröbst ankündigte, wollen die drei VG-Gemeinden auch eine Petition einreichen – sie wird demnächst gesondert Thema in den Gemeinderäten sein–, die fordert, dass ein entsprechender Passus für die Streichung aller Startbahnpläne ins LEP aufgenommen wird.

Für Paulini ist die dritte Start- und Landebahn „ein Steinzeitprojekt“. Darüber hinaus kritisiert die Gemeinde auch die geplante Eventarena auf Freisinger Flur, die nichts anderes sei als eine wirtschaftliche Konkurrenz zu den Umlandgemeinden. Sie bringe viele Belastungen.

Rutz verwies darauf, dass die Grünen die Verankerung der Startbahn-Streichung im LEP schon zuvor in einem Antrag gefordert hatten (wir berichteten). Da dieser nun auch so abgehandelt ist, zog er den Antrag zurück. Er wäre der nächste Tagesordnungspunkt gewesen.

Einfach beim nächsten Mal die CSU abwählen, dann wäre die Startbahn auch wirklich beerdigt, meinte Paulini noch, fing sich damit aber einen Konter der Schwarzen ein: Schließlich unterstehe das Wirtschaftsministerium ja dem Freien Wähler Hubert Aiwanger.