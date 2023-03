Weinmesse Vinland in Erding Sa, 11.03.2023, 14-20 Uhr & So, 12.03.2023, 13-18 Uhr

2023 wieder zurück: die beliebte Weinmesse Vinland in Erding © Erdinger Stadthallen

Am 11. und 12. März wird die Stadthalle Erding wieder zum Treffpunkt für alle Weinliebhaber. Klein, aber fein ist diese Publikumsmesse, die längst auch viele Münchner und mittlerweile auch Fachleute aus der Weinbranche als Besucher nach Erding zieht.

Es ist vor allem die familiäre Atmosphäre, eingebettet in das elegante Ambiente, das die Beliebtheit der Messe ausmacht. Knapp 30 Händler und Winzer beraten die Gäste persönlich und bieten kostenlose Degustation an. Mit mehr als 1.300 m² Ausstellungsfläche ist die Messe geradezu ideal für Neuentdeckungen. Die schön dekorierten Stände laden ein, mit den Ausstellern zu fachsimpeln oder sich einfach den Abend mit besonderen Delikatessen zu versüßen. Wer seinen Keller mit dem Lieblingswein zu günstigen Messekonditionen auffüllen möchte, ist hier richtig aufgehoben.

Impressionen Weinmesse © Stadthalle Erding

Zur Weinmesse

Weine von nebenan und aus Übersee

Stark vertreten sind die deutschen, österreichischen Weine, aber auch Produkte aus z. B. Australien, Kanada, Frankreich, Spanien oder Neuseeland erweitern das breitgefächerte Angebot. Nicht nur verschiedene Rebsorten, sondern auch Weine aus traditionellem wie ökologischem Anbau werden präsentiert.

Wichtig ist vor allem die Qualität, so sind etliche Prädikatsweine, die in Weinführern wie Gault & Millaut oder Eichelmann gelistet oder mit dem AWC Silver ausgezeichnet wurden, bei unseren Ausstellern zu erstehen.

Der Samstag ist ausschließlich der Verkostung an den zahlreichen Ständen der Aussteller vorbehalten.

Impressionen Weinmesse © Stadthalle Erding

Neu: kostenlose Weinführungen am Sonntag

Das Highlight am Sonntag sind die kostenlosen Führungen über die Messe, welche wieder unter der professionellen Anleitung des international renommierten Sommeliers Rakhshan Zhouleh um 14/15/16 Uhr stattfinden. Die Themen der Führungen in diesem Jahr sind: „Weine in Holzfässern“ und „Cuvées weiß und rot“.

Anmeldungen für die Weinführungen sind nur vor Ort am Sonntag auf der Messe möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Verlegen Sie doch Ihren Sonntagskaffee in die Stadthalle zur Weinmesse in unser Messe Café. An diesem Tag erhalten Sie 1 Tasse Kaffee und ein Stück Blechkuchen zum Messepreis von 5,50€. Für die perfekte Stärkung zwischen den Verkostungen sorgt an beiden Messetagen unser Gastroteam.

Jetzt Tickets im Vorverkauf sichern! © Stadthalle Erding

Infos & Tickets Eintritt zur Messe (inkl. kostenlose Degustation – Ausnahme hochpreisige Spirituosen)

8 € im Vorverkauf

10 € an der Tageskasse Die Messe öffnet am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag bereits um 13 Uhr. Weitere Informationen unter: www.stadthalle-erding.de und www.weinmesse-vinland.de

Kontakt

Erdinger Stadthallen GmbH

Alois-Schießl-Platz 1

85435 Erding

Tel.: 08122-9907-13

Web: www.stadthalle-erding.de