„Wir belohnen jeden, der CO2 spart“

Von: Timo Aichele

Häuser am Fließband stellt Robert Decker (M.) her. Das Werk besichtigten MdB Daniel Föst (r. daneben) und seine Parteifreunde von der FDP, darunter Kreisrätin und Deckers Mitarbeiterin Rosmarie Neumeier-Korn. © Timo Aichele

Dorfen – Auch im Bausektor sind Klimaschutz und Energiewende ein zentrales Ziel der neuen Bundesregierung. Das machte FDP-Bundestagsabgeordneter Daniel Föst bei einem Besuch in Dorfen deutlich. „Wir belohnen jeden, der CO2 spart“, erklärte der baupolitische Sprecher der FDP-Fraktion das Grundprinzip. Auch auf das jüngste Debakel um den KfW55-Förderstopp ging Föst bei einer Besichtigung des Werks von Timber Homes mit einer kleinen Gruppe von Parteifreunden ein.

„Der Ausstieg aus der KfW-Förderung war richtig. Man hätte es nur anders anpacken müssen. Das war einfach schlecht gemacht“, gab der MdB zu. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe hier die eigenen Fehler auch offen eingeräumt, sagte Föst.

Grundlegende Fehler seien aber von der Vorgängerregierung gemacht worden. „Kfw55 war überfördert“, erklärte Föst. Für dieses Jahr wurde nun ein auf eine Milliarde Euro gedeckeltes EH40-Förderprogramm aufgelegt.

Das ist allerdings nur ein vorübergehendes Konstrukt, bis die Ampel ein vollkommen neues Fördersystem geschaffen hat. Dabei soll es aber nicht wie bisher vorwiegend um die Vermeidung von CO2-Emissionen bei der Wärme, also die Dämmung und die Heizanlage, gehen. Es werde vielmehr der gesamte Lebenszyklus betrachtet, also auch die sogenannte Graue Energie berechnet, die bei der Errichtung aufgewendet wird, so Föst. „Im ehrgeizigsten Zeitplan könnte das in einem dreiviertel Jahr gelingen“, sagte der Abgeordnete.

„Der Koalitionsvertrag ist da sehr ehrgeizig. Wir haben ja keine Zeit mehr“, erklärte er im Hinblick auf auf die Klimaziele. „Wir haben aber auch Zielkonflikte beim Bauen: Es muss CO2-arm, leistbar und schnell sein.“ Denn im Koalitionsvertrag steht auch das Ziel, in Deutschland 400 000 Wohnungen pro Jahr zu errichten, davon 100 000 öffentlich gefördert.

Den Liberalen sei der CO2-Preis als marktwirtschaftliches Instrument sehr wichtig, erklärte Föst. Die Koalition in Berlin sei „noch am Debattieren, ob man den Baustoff Holz als CO2-Senke von der Bilanz abziehen kann“, erläuterte der aus Schweinfurt stammende Politiker.

Robert Decker, Geschäftsführer des auf Holzmodulbauweise spezialisierten Unternehmens Timber Homes, hörte das gerne. Denn das Bauen mit Holz binde Treibhausgase, anstatt sie zu erzeugen, sagte er bei der Führung durch sein Werk. Beim Thema energiesparendes Bauen gehe es oft nur noch darum, wie ein Haus gedämmt wird – oft mit Styropor, einem Material, das aus Erdöl hergestellt wird. „Der Aufwand ist enorm“, erklärte der Holzbauunternehmer. Die Herstellung von Stahl und vor allem Beton sei zudem extrem energiehungrig.

Ihn treibe aber die Verfügbarkeit des Baustoffs Holz um, erklärte Föst. Er höre zur Zeit auf vielen Baustellen, dass Holz knapp und teuer ist. Das sei auch eine Folge der Mechanismen auf dem Weltmarkt, antwortete Decker. „150 Millionen Festmeter wachsen in Deutschland nach. 50 Millionen werden pro Jahr eingeschlagen, zehn Millionen sind für den Bau“, sagte der Unternehmer. Für die Errichtung von 200 000 Wohnungen würden vier Millionen Festmeter gebraucht. Seine Schlussfolgerung: „Das, was da nachwächst, können wir gar nicht verbauen.“

Die hohen Holzpreise seien Folgen von Holzmangel in China und USA. Die Folge: „Jedes große Sägewerk in Deutschland steckt Holz in Container und verschifft sie nach Übersee.“ Deckers Forderung: „Man sollte sich für ein Rundholz-Exportverbot stark machen.“ Verbote seien so gar nicht nach dem Geschmack seiner Partei, antwortete Föst. Er zeigte sich jedoch überzeugt: Wenn ein Lebenszyklus-Modell eingeführt werde, dann werde sich diese Schieflage regulieren.

Der Koalitionsvertrag nennt serielles Bauen, als einen Schlüssel zu den Wohnungsbauzielen – also genau das, was bei Timber Homes geschieht. Die Firma produziert Module quasi an einem Fließband mit 14 Stationen. An der ersten werden Wände montiert, dann geht es Schritt für Schritt weiter, bis ein komplettes möbliertes Einzimmer-Apartment mit Küche und Bad fertig ist. „Wir schaffen ein Modul pro Tag“, berichtete Decker.

Die aktuelle Produktion gehe nach Straubing, wo Timber Homes eine Anlage mit 30 Apartments errichtet. Der nächste Auftrag seien 36 Mitarbeiterwohnungen an einem Seminarhotel von BMW im österreichischen Reutte. „Wir beginnen im April mit dem Rohbau, und im Oktober wird es übergeben.“

Föst machte deutlich, dass dieses Konzept sehr gut in die Berliner Überlegungen passe. „Die FDP ist sehr interessiert an Holzmodulbauweise. Sie ist nachhaltig und schnell.“ Diese serielle Arbeitsweise werde Kostennachteile im Holzbau ausgleichen, zeigte sich der FDP-Politiker überzeugt. Denn allgemein habe sich die Produktivität am Bau um sechs Prozent gesteigert, während es in der Automobilindustrie 89 Prozent gewesen seien. Das liege an der individuellen Planung und Fertigung von Häusern, meinte auch Decker: „Wir bauen eine Welt der Prototypen und wundern uns, dass man das nicht mehr zahlen kann.“