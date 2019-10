Asylunterkunft in Hörlkofen: Container bleiben noch drei Jahre stehen

Weitere drei Jahre wird die Containeranlage für Asylsuchende in Hörlkofen stehen.

Hörlkofen–Die Containeranlage für Asylsuchende in Hörlkofen wird befristet auf weitere drei Jahre verlängert. Das entschied der Wörther Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung am Montag und kam damit einem Antrag des Landratsamtes nach.

Mit der Befristung auf drei statt der gewünschten fünf Jahre will die Kommune einer baurechtlichen Verfestigungswirkung vorbeugen. Nach Ablauf der Dreijahresfrist gelte es, das Thema neu zu behandeln. Das Landratsamt hatte eine fünfjährige Verlängerung der Nutzungsdauer beantragt.

Nachbarschaftliche Akzeptanz die Asylunterkunft

Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) erklärte, sie habe mit den Nachbarn der Asylunterkunft gesprochen, die den Dialog mit der Gemeinde gesucht hätten. Die Nachbarn hätten sich gewundert, dass das Landratsamt und nicht die Gemeinde mit dem Anliegen an sie herangetreten sei. Der Grund, auf dem die Container stehen, gehört der Kirche.

Es gebe keine Vorbehalte gegen die Unterkunft, betonte Dieckmann und bedankte sich bei der Feuerwehr, den Nachbarn und dem Helferkreis für die gute Zusammenarbeit. Dieckmann engagiert sich seit Beginn als Sprecherin.

Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) ergänzte, dass das Landratsamt mit dem Gesprächsangebot an die Nachbarn den ersten Schritt gegangen sei. Falls es Redebedarf gegeben hätte, wäre auch die Gemeinde dazu gekommen. Doch das sei nicht der Fall gewesen. Auch Gneißl bedankte sich für die nachbarschaftliche Akzeptanz. Er verwies zudem auf ein Schreiben von Landrat Martin Bayerstorfer zur Flüchtlingsunterbringung im Landkreis. In dem Brief werde darauf verwiesen, dass seitens der Regierung von Oberbayern wieder eine wöchentliche Zuweisung von zehn Asylbewerbern in den Kreis erfolge. Deshalb appellierte Bayerstorfer an die Gemeinden, das Landratsamt, „aktiv in der Unterkunftssuche zu unterstützen“, zumal immer wieder Unterbringungsobjekte wegfallen würden. „Wir sind bemüht, die derzeitigen Unterkünfte so zu belegen, dass eine sozialverträgliche Auslastung erfolgt“, schrieb Bayerstorfer.

Vroni Vogel