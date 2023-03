Zweigleisiger Bahnausbau: Wird Hörlkofen abgehängt?

Brennpunktthema Bahn: Über die aktuelle Befürchtung, dass Hörlkofen durch den geplanten zweigleisigen Ausbau nur Nachteile erleide, informierte Bürgermeister Thomas Gneißl am Sonntag im Wörther Sportheim. © Vroni Vogel

Schlechte Nachrichten überbrachte Wörths Bürgermeister Gneißl bei der ÜPWG. Er berichtete von Plänen der Bahn, dass Züge nur noch einmal pro Stunde in Hörlkofen halten könnten.

Wörth/Hörlkofen – Eine brandneue Information, die eine erhebliche Verschlechterung der Zuganbindung des Bahnhalts Hörlkofen befürchten lässt, hatte Bürgermeister Thomas Gneißl, zugleich Vorsitzender der Überparteilichen Wählergemeinschaft (ÜPWG), am Sonntag beim gut besuchten ÜPWG-Frühschoppen im Wörther Sportheim. „Da kommt was auf uns zu“, warnte er.

Falls der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke München-Mühldorf verwirklicht werde, soll der Halt Hörlkofen wohl nur noch über die S-Bahn angebunden werden. Die anderen Züge auf der Strecke würden dann nicht mehr halten und mit bis zu 200 Stundenkilometern durch den Ort rauschen. Dies hätte zur Folge, dass Hörlkofen nur noch im Ein-Stunden-Takt und nicht wie bisher im 40-Minuten-Takt bedient würde.

Sollte dies eintreten, würde der Ort durch den zweigleisigen Bahnausbau nur Beeinträchtigungen abbekommen. Gneißl sprach „von massiven Nachteilen, die wir erleiden müssen“. Er verwies in diesem Zusammenhang auf vier Meter hohe Lärmschutzwände und einen erheblichen Anstieg des Zugaufkommens ohne Nutzen für die Gemeinde. Überdies hätte die Kommune „in bestimmten Bereichen Kostenbeteiligungen“ zu leisten.

Im Schulterschluss mit der Nachbargemeinde Walpertskirchen habe Wörth bereits reagiert und eine Petition an den CSU-Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz und CSU-Ministerin Ulrike Scharf gestartet, um diese Negativentwicklung abzuwenden, erklärte Gneißl.

Interessant ist auch, wie die Gemeinde an die brisante Information kam: Ein Bürger habe sie in einem privaten Youtube-Blog entdeckt und die Kommune darauf hingewiesen. Daraufhin habe diese sofort Erkundigungen bei der Bahn eingeholt. Es sei davon auszugehen, dass die aktuelle Information zur Bahnplanung stimme – „nach dem, was wir bisher wissen“, sagte Gneißl und kritisierte: „Das wäre maßlos enttäuschend und nicht akzeptabel.“ Bisher sei man von der Bahn immer „abgespeist worden, dass alles besser wird“. Dabei wäre diese Entwicklung „ein Quantensprung zurück“.

Die Gemeinde habe jetzt gefordert, einen direkten Ansprechpartner bei der zuständigen Bayerischen Eisenbahngesellschaft zu bekommen, um die Problematik zu klären, so Gneißl. Laut Bahn ist der zweigleisige Ausbau für 2035 anvisiert, wobei man aus der Erfahrung mit derartigen zeitlichen Ankündigungen vorsichtig sein müsse.

Das Thema und die befürchteten Nachteile für die künftige Anbindung des Bahnhalts Hörlkofen werden am heutigen Montag im Gemeinderat behandelt, kündigte der Bürgermeister an.

Auch die Entscheidung darüber, ob der Neubau der Wasserwachthütte am Baggerweiher mit einer PV-Anlage ausgestattet werden soll, wird in der heutigen Sitzung fallen. Mit Blick auf die zweifelhafte Wirtschaftlichkeit und das Vandalismusproblem, mit dem man auf dem Freizeitgelände immer wieder zu tun habe, sei dies abzuwägen, meinte Gneißl.

Auf die Frage einer Zuhörerin, wie es denn mit einem Nahwärmenetz in Wörth aussehe, antwortete er, dass man bestrebt sei, dieses groß mit Solarenergie und Wärmepumpe zu verwirklichen. Die Gemeinde suche deshalb per Aufruf im Mitteilungsblatt Grundstücke für eine PV-Freiflächenanlage und habe zudem Gespräche mit der Kirche aufgenommen, erklärte Gneißl.

Ziel sei es, die Wörther Schule, die kirchlichen Einrichtungen und umliegende Bereiche an ein nachhaltiges Nahwärmenetz anzubinden. VRONI VOGEL