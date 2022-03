Bahnbrücke: Startschuss für Wiflings Jahrhundertprojekt

Teilen

Viele Anlieger kamen zur Informationsveranstaltung der Bahn in die Wörther Turnhalle und stellten Fragen zum Projekt. © Vroni Vogel

Nach fünf Jahren Planung wird die Bahnbrücke in Wifling, Gemeinde Wörth, nun erneuert. Großes Interesse hatten Anwohner am Infoabend der Bahn.

Wifling – Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl spricht von einer „Jahrhundertbaustelle Wifling“: Nach fünf Jahren Planungszeit erneuert die Bahn die Eisenbahnüberführung in Wifling, die 1871/72 errichtet worden ist. Die Vorarbeiten dafür sind bereits angelaufen. Bei der Informationsveranstaltung in der Wörther Turnhalle stellte Kerstin König von der DB Netz AG Maßnahme und Verkehrskonzept vor.

Die neue Bahnbrücke soll außerhalb gebaut und Ende Oktober per Einschubverfahren eingesetzt werden. Die Kommune beteiligt sich an den Ausbaukosten, um gefährliche Engstellen im Tunnelbereich zu beseitigen und dort einen Gehweg mit einer Breite von 2,50 Metern sowie eine zweispurige Fahrbahn mit einer Breite von 5,50 Metern zu erhalten. Die Bahnarbeiten sollen bis Ende November dauern. Im Frühjahr 2023 sollen dann der Straßenbau mit Wasserleitungsverlegung erfolgen und das Projekt abgeschlossen werden.

Während der gesamten Bauphase müssen sich die Anlieger auf Einschränkungen, teils Komplettsperrungen für den motorisierten Verkehr, sowie Lärm- und Staubentwicklung einstellen. Gneißl, der auch in Wifling wohnt, meinte, dass es „ein Schmerz für alle Beteiligten“ sei, betonte aber auch, dass die Abwicklung in enger Kooperation mit der Gemeinde erfolge.

Seitens der Bahn wird Kerstin König das Projekt begleiten, für den Straßenbau ist Bauingenieur Guido Schuster zuständig. Zudem gibt es einen Ansprechpartner zum Lärm und zu Immissionen. Ein Verkehrskonzept regle die Umleitungsrouten über Feld- und Kieswege. Fußgänger und Radfahrer kämen bis auf wenige Ausnahmen an der Baustelle durch.

Für den Kranstellplatz, die Vormontage, Lagerflächen, Containeranlagen und Firmenparkplätze benötige man eine Fläche von rund 4000 Quadratmetern. Die Baustelleneinrichtung werde auf Ackerland und Wiesenflächen angelegt.

In der Regel werde wochentags von 7 bis 20 Uhr gearbeitet. Doch während zwei Bauphasen werde rund um die Uhr durchgearbeitet: vom 24. bis 28. Juli und vom 28. Oktober bis 2. November. Im Sommer benötige man diese 24 Stunden-Regelung, um Verbauarbeiten am Oberleitungsmast der S-Bahnanlage zu tätigen, und im Herbst, um den Brückeneinschub zu bewerkstelligen. In der Pause im Juli sei die betroffene Bahnstrecke nachts gesperrt. In der Pause im Oktober gebe es keinen Bahnverkehr zwischen Markt Schwaben und Erding. Schienenersatzverkehr werde eingerichtet. Den unmittelbaren Anwohnern biete man an beiden Terminen als „Ersatzwohnraum“ einen Hotelaufenthalt an.

Bürgermeister Gneißl betonte in der Diskussion mit Blick auf die zunehmenden Starkregenereignisse: „Es ist wichtig für uns, dass in jedem Fall die geordnete Entwässerung sichergestellt ist. Das ist uns zugesichert worden.“

Lesen Sie auch Grafing-Bahnhof wird wieder Baustelle: Ungemach für Schüler und Pendler Vor einem Jahr frohlockten Bahn, Politik und Zugreisende: Mit der Inbetriebnahme des Aufzugs an Gleis 5 in Grafing-Bahnhof war der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs endlich abgeschlossen. Jetzt stehen neue Bauarbeiten an, die für Pendler und Zugreisende neue Unannehmlichkeiten bereit halten. Grafing-Bahnhof wird wieder Baustelle: Ungemach für Schüler und Pendler Landkreis plant Alltagsradnetz Landkreis – Mit dem Radverkehrsprogramm „Radverkehrsnetz Bayern 2025“ soll der gesamte Freistaat in Schwung kommen. Auch der Landkreis Ostallgäu möchte sich daran beteiligen. Neben dem Freizeitradnetz soll nun auch eines für Alltagsradler entstehen. Der Planungsprozess für ein solches Alltagsradnetz wurde inzwischen abgeschlossen und den Mitgliedern des Kreisausschusses vergangene Woche vorgestellt. Landkreis plant Alltagsradnetz

Ein Landwirt wollte wissen, welche Auswirkungen die Erschütterungen auf die Tiere hätten, die „sehr empfindlich“ seien. Bahnvertreterin Kerstin König versprach, diese „sehr spezielle Frage“ an einen Experten weiterzuleiten und verwies grundsätzlich auf die erschütterungsarmen Ramm- und Bohrgeräte.

Ein Anwohner fragte wegen Schäden wie Rissen an Gebäuden nach. Bei Häusern in Baustellennähe werde ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt, lautete die Antwort. Ein anderer Anlieger bemängelte, dass die Bahn bisher nicht alle Betroffenen angeschrieben habe. König versicherte, sich darum zu kümmern, zumal es während der Bauzeit noch öfter Post für die Anlieger geben werde.

Ein weiterer Zuhörer sagte, dass die Kies- und Feldwege wieder hergerichtet werden müssten. Dies soll geschehen, erwiderte Gneißl, der auch zu den gemeindlichen Kosten informierte: Für das Bauwerk habe man anteilig rund 450 000 Euro, für den Straßenbau 300 000 Euro und für die Wasserleitung 200 000 Euro zu zahlen.

Die Bahnpräsentation wird im Internet auf www.vg-hoerlkofen.de veröffentlicht.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.