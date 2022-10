Aktion in der Bücherei Wörth: Zweites Leben für Weihnachtsdeko

Das Thema Nachhaltigkeit greift Büchereileiterin Marita Zimmermann unter anderen mit einer Buchausstellung auf. © Vroni Vogel

Die Bücherei Wörth setzt auf Nachhaltigkeit – mit einer Aktion für Weihnachtsschmuck und Sämereien.

Wörth – Mit vielfältigen Aktionen schafft Marita Zimmermann in der Gemeindebücherei Wörth zusätzliche Anreize. Das brandaktuelle Thema Energie hat die Büchereileiterin prompt mit einer Buchausstellung aufgegriffen. Außerdem hat sie Kontakt zum örtlichen Arbeitskreis Energie und Ressourcen aufgenommen, der seine Ausarbeitungen dafür zur Verfügung stellte.

Der kommunale Bezug war Zimmermann sehr wichtig, „weil die Gemeinde schon seit Jahrzehnten viel für die Energie macht“, erklärt die Büchereileiterin im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Energiewochen laufen noch bis Freitag, 21. Oktober. Die Lektüre ist auf die verschiedenen Altersgruppen abgestimmt, vom Bilderbuch bis hin zu wissenschaftlichen Abhandlungen.

Schwerpunkt „Nachhaltigkeit in der Bücherei“

Außerdem sammelt Zimmermann Sämereien für die Saatgutbibliothek, die im Frühjahr erneut stattfindet. Im Selbstversuch hat sie diesen Sommer Tomaten gezogen und war begeistert: „Ich hatte so tolle Tomaten. Das war eine große Freude.“

Dem Schwerpunkt „Nachhaltigkeit in der Bücherei“ wird auch mit einer Adventsaktion Rechnung getragen. Gut erhaltener Weihnachtsschmuck kann ab jetzt in der Bücherei, Am Platzl in Wörth, abgegeben werden. „Schöne Adventsdeko, die nicht mehr zum Einsatz kommt, kriegt die Chance auf ein zweites Leben in einem anderen Haushalt“, erläutert Zimmermann diese Aktion. Mitte November werden die Gaben ansprechend in der Bücherei präsentiert, um dann ein neues Zuhause zum Funkeln zu bringen.

Vor Weihnachten findet im Treppenhaus zudem wieder ein Bücherflohmarkt auch mit DVDs und Spielen statt. Auch hier kann man sich gegen einen kleinen Obolus für die Gemeindebücherei etwas aussuchen.

