Raser auf der „Pretzener Schnellstraße“

Wörth – Derart gut besucht sind nicht alle Bürgerversammlungen im Landkreis: Rund 150 Menschen waren in die Ortererschule gekommen, um den Ausführungen von Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) zu lauschen. Groß Gesprächsbedarf gab es nicht: Nur zwei Bürger meldeten sich zu Wort.

Ein Mann sprach ein „Kasterl an der Pretzener Schnellstraße“ an, das sich mit der Verkehrsanalyse beschäftige, und wollte wissen, ob es schon Ergebnisse gebe. Dies musste Gneißl verneinen. Die Pretzener Straße führt fast schnurgerade aus Niederwörth in den Hauptort. Aktuell würden Verkehrsfluss und Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen, um eine Datengrundlage für weitere Gespräche mit Polizei, Verkehrswacht und einem Verkehrsplaner zu haben.

„Wir wissen, dass die Straße viel befahren ist und dass es umso mehr zum Rasen verleitet, weil auf einer Seite keine Bebauung vorhanden ist“, sagte Gneißl. Jetzt, da es die Straßenausbaubeitragssatzung nicht mehr gebe, habe man mehr Möglichkeiten, hier baulich etwas zu tun. „Bisher waren wir wegen der Satzung äußerst vorsichtig“, so Gneißl.

Er erklärte zudem, dass man zurzeit auch Siedlungsgebiete auf sinnvolle Umsetzungsmöglichkeiten von 30er-Zonen untersuche. „Der Gemeinderat hat kein großes Problem mehr, sich einer solchen Thematik zu stellen, denn vielfach sind es die eigenen Leute, die dort zu schnell fahren“, erklärte Gneißl. Er verstehe, dass die Parkverhältnisse in den Siedlungen immer enger würden. Deshalb habe die Gemeinde diese Untersuchung proaktiv angestoßen. „Und wir würden uns nicht mehr schämen, so etwas umzusetzen.“ Freilich sei es dann auch an der Kommune selbst, dafür zu sorgen, dass die Geschwindigkeit eingehalten wird – mit Blitzern zum Beispiel.

Die zweite Wortmeldung kam von einer Frau, die sich ein Hundeklo am Sportplatz wünscht. Dies sei aus Sicht der Hundebesitzer dringend notwendig: „Da ist nämlich der Rundlauf sämtlicher Hundebesitzer. Dementsprechend viele Hinterlassenschaften gibt es.“ Schon einmal sei dort ein Hundeklo gestanden, aber kurz darauf wieder weggekommen. „Okay, notiert“, erwiderte Gneißl und versprach, sich dessen anzunehmen.

