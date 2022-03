Bürgerversammlung Wörth: Bauland, Klösterl und Flüchtlingshilfe

In der Wörther Bürgerversammlung rief Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann zur Schweigeminute für die Kriegsopfer auf. Die Besucher stellten Fragen zu Spielplätzen und Hofsingelding.

Wörth – Die Vorbereitungen zur Baulandausweisung in Hofsingelding laufen: In der nachgeholten Bürgerversammlung am Donnerstagabend in der Wörther Turnhalle informierte Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) über anstehende Projekte. Sie vertrat krankheitsbedingt Gemeindechef Thomas Gneißl (ÜPWG).

Die Vermessungsarbeiten zur Baugebietsausweisung und das Wettbewerbsverfahren zur Planerauswahl sollen auf den Weg gebracht werden. Noch sei die aktuelle EU-Rechtssprechung abzuwarten, um die Fläche endgültig aus dem Landschaftsschutzgebiet herausnehmen zu können.

Geplant sei auch, den Hofsingeldinger Dorfplatz neu zu gestalten. Zudem soll der Kinderspielplatz am nördlichen Ortsrand reaktiviert werden. Bei der Gestaltung sei ähnlich wie beim Hörlkofener Spielplatz eine Beteiligung der Familien geplant. Ein Bürger bat, den kleinen Spielplatz in Wifling herzurichten. „Das haben wir auf der Agenda“, versicherte die Vizebürgermeisterin.

„Eine weitreichende Entscheidung steht an“, kündigte Dieckmann zum Wörther Gasthaus Klösterl an, das in Gemeindebesitz ist. Die stark renovierungsbedürftige Wirtschaft wird Ende März geschlossen und das Gesamtareal überplant. „Eine finale Entscheidung“ solle heuer fallen.

Mit Blick auf den Angriffskrieg „des russischen Diktators Wladimir Putin“ in der Ukraine bat die Vizebürgermeisterin, gemeinsam die „Gedanken in stiller Verbundenheit mit den zahllosen Opfern dieser Grausamkeit“ zu vereinen. Es folgte eine Schweigeminute.

Wer hier unterstützend tätig werden möchte, soll sich mit dem örtlichen Helferkreis in Verbindung setzen, riet Dieckmann als dessen Koordinatorin. Landrat Martin Bayerstorfer appellierte, leer stehende Wohnungen und Häuser für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung zu stellen.

Zahlreiche Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Dieckmann zeichnete den Kommandanten der Hörlkofener Feuerwehr, Andreas Thaler, und Michael Waldinger für ihr 25-jähriges Engagement aus. „Respekt“ zollte sie diesen jungen Leuten für ihre Spitzenleistungen in Schule und Beruf: Josef Altmann (1,2) war in seiner Ausbildung als Zimmerer Innungssieger auf Kreisebene, Sieger in Oberbayern und qualifizierte sich für den Leistungswettbewerb Bayern. Rebekka Weber (1,3) und Julian Neumann (1,5) haben ihre Fachhochschulreife an der FOS/BOS Erding, Felix Königsbauer (1,4) sein Abitur am Korbinian-Aigner-Gymnasium erworben.

