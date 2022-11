Bürgerversammlung Wörth: Eine krisenhafte Lage

Sehr gut besucht war die Wörther Bürgerversammlung, die in der Schulaula abgehalten wurde. © vroni vogel

Großer Andrang herrschte bei der Bürgerversammlung in Wörth. Die Themen, die den Ort aktuell beherrschen, sind laut Gneißl „wegweisend für die Zukunft“.

Wörth – Anstehende Millionenprojekte, immense Kostensteigerungen und dringliche Sanierungsmaßnahmen: Die Gemeinde Wörth hat in einer krisenhaften Gesamtlage Vieles auf den Weg zu bringen, wie Gemeindchef Thomas Gneißl (ÜPWG) in der sehr gut besuchten Bürgerversammlung am Donnerstagabend in der Aula der Orterer Schule erläuterte.

„Die Kostenkalkulation von beabsichtigten Projekten geht vielfach durch die Decke, einkalkulierte Kostenpuffer und Zuschläge für Unvorhergesehenes sind ausgereizt und aufgezehrt“, umriss Gneißl die für viele Kommunen angespannte Situation aufgrund globaler Krisenherde. Gerade „angesichts aufsteigender Rezessionssignale“ sei es wichtig, dass man als Kommune aktiv bleibe und investiere, betonte Gneißl.

„Ein Großteil der Themen, die wir in der Gemeinde Wörth vor der Brust haben, sind wegweisend für die Zukunft und müssen zeitnah angegangen werden.“ Der Gemeindechef nannte hier den Kindergartenneubau von St. Peter in Wörth, das große Schulprojekt mit energetischer Sanierung, Erweiterung und dem Konzept Lernlandschaften, die derzeitige Sanierung des schulischen Untergeschosses, das aufgrund eines massiven Wasserschadens umfassend renoviert werden müsse, die geplanten Wohnbaulandausweisungen in Hörlkofen und Hofsingelding sowie den Umbau der Wärmeversorgung für gemeindliche Liegenschaften über ein nachhaltiges Nahwärmenetz.

Der Gemeindehaushalt für 2021 habe sich im Verwaltungsetat auf rund 14, 9 Millionen und im Vermögenshaushalt auf rund sechs Millionen belaufen. Weniger durch reduzierte Einnahmen, sondern vielmehr durch höhere Ausgaben sei der kommunale Haushalt „krisengeschüttelt“. Erfreulicherweise würden sich die Gewerbesteuereinnahmen auf „einem sehr positiven Niveau“ belaufen. „Mit einem Guthabenpolster von 20 Millionen Euro stehen wir noch gut da.“ Allerdings belasteten die kostenintensiven gemeindlichen Investitionen und die Kreisumlage den Haushalt und veränderten „die gute wirtschaftliche Situation vergangener Jahre“.

Aufgrund der Kostensteigerungen müsse man beim Kindergartenneubau in Wörth, der bereits begonnen hat, inzwischen mit etwa zehn Millionen Gesamtkosten rechnen, wobei der gemeindliche Anteil nach Abzug der Fördermittel von etwa zwei Millionen zwischen 5,5 und sechs Millionen betragen dürfte. Träger ist die katholische Kirche.

Die Schulerweiterung der Grund- und Mittelschule Wörth mit energetischer Sanierung, ausgerichtet auf das Konzept „Lernlandschaften“, und dem Neubau einer Zweieinhalbfach-Sporthalle werde Wörth noch mehrere Jahre beschäftigen. Mit dieser zeitlichen Einordnung erwiderte Gneißl die Frage einer Zuhörerin, wann damit zu rechnen sei. Vorerst sei man in Gesprächen mit der Kirche wegen eines dafür nötigen Grundstückstausches.

Die derzeitige Sanierung des Untergeschosses der Schule gestalte sich aufwendig, sei aber ein Versicherungsfall. Die Schadenssumme belaufe sich auf rund drei Millionen. Nachdem das Untergeschoss mit großer Turnhalle am Pfingstsonntag überflutet worden war (wir berichteten), sei ein Komplettrückbau bis zur Bodenplatte nötig. Da diese aus den frühen 60er Jahren stammt, sei der Wiederaufbau „eine spannende Geschichte“. Teilweise Unterrichtsverlagerungen nach Finsing und Oberding seien nötig, um für die Schüler die Kontinuität vor allem in den Bereichen Hauswirtschaft und Werken zu gewährleisten.

Ein Zuhörer mahnte erneut an, den maroden Kinderspielplatz in Wifling anzugehen. Dieses Projekt habe sich wegen des Neubaus der dortigen Eisenbahnbrücke verschoben, erwiderte Vizebürgermeisterin und Jugendreferentin Ulla Dieckman (SPD). Sie versprach, diesen Wunsch im ersten Quartal 2023 anzugehen.

