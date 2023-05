43 Wörther ermöglichen 141 Augen-OPs

Von: Veronika Macht

Teilen

Hadija Kimati (70) aus Tansania kann nach der erfolgreichen Operation am Grauen Star wieder als Hutmacherin arbeiten und mit dem verdienten Geld ihre Familie versorgen. © CBM/argum/Thomas Einberger

Christoffel-Blindenmission dankt spendablen Bürgern aus der Gemeinde Wörth. Sie haben voriges Jahr gut 4000 Euro gespendet.

Wörth – Wenn ein Mensch nach langer Zeit plötzlich wieder sehen kann, ist das wie ein Wunder. Solche Wunder haben die Bürger der Gemeinde Wörth allein im vergangenen Jahr 141 Mal bewirkt. Insgesamt 4232 Euro haben sie an die Christoffel-Blindenmission (CBM) gespendet.

Sie kann mit diesem Geld Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika Augenlicht schenken und 141 Operationen am Grauen Star durchführen, wie die Organisation in einer Pressemitteilung erklärt. Denn der Eingriff kostet in den Projekten der CBM durchschnittlich 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro. „Doch das sind Beträge, die sich viele der Betroffenen in Entwicklungsländern nicht leisten können“, teilt die CBM weiter mit.

Weltweit seien 17,01 Millionen Menschen durch Grauen Star, einer Trübung der Augenlinse, erblindet. Um diese Trübung zu beseitigen, brauche es nur rund 15 Minuten. Unglaublich? Ein Arzt oder eine Ärztin und Menschen wie die 43 Spenderinnen und Spender in Wörth könnten das Unglaubliche wahr machen

So war es auch bei Hadija Kimati aus Tansania. Die 70-jährige Frau lebt zusammen mit ihrem Mann in einer ländlichen Region am Fuße des Kilimandscharo. Sie bewirtschaften eine kleine Farm und kümmern sich auch um ihre vier Enkel, die nach dem Tod der Mutter als Waisen zurückblieben. Als Hutflechterin verdiente sie sich Geld dazu – bis sie fast blind war. Im CBM-geförderten Kilimandscharo-Krankenhaus konnte Hadija Kimati schließlich operiert werden. Ein kurzer Eingriff, der ihr Leben nachhaltig verändert hat. Alle Infos zur Christoffel-Blindenmission, die Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt unterstützt, und zum Spenden stehen auf www.cbm.de.