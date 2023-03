CSU Wörth vertraut ihrer Vorsitzenden: Melanie Thaler wiedergewählt

Von: Veronika Vogel

Neu aufgestellt ist der Vorstand der Wörther CSU (v. l.): Stellvertretender Vorsitzender Jürgen Spiegel, Schriftführer Robert Pfliegler, Vorsitzende Melanie Thaler, Schatzmeister Andreas Thaler und Digitalbeauftragter Michael Thaller. © privat

Neuwahlen des Vorstands, Ehrungen und großes Lob für Gemeinderäte und Bürgermeister standen auf dem Programm der Jahreshauptversammlung der CSU Wörth im Hörlkofener Sportheim.

Hörlkofen – Die in der Versammlung wiedergewählte Vorsitzende Melanie Thaler gab einen Ausblick auf geplante Veranstaltungen. „Nachdem das Frauenfrühstück vor der letzten Gemeinderatswahl eine schöne Veranstaltung war, möchten wir das wieder organisieren.“ Geplant sei weiter ein Besuch auf dem Stanglhof in Hörlkofen mit Führung, Eisverkostung, Kaffee und Kuchen. Des Weiteren wird eine Wanderung nach Sonnendorf mit Clarissa Höschel als Referentin angeboten. Der eine oder andere politische Frühschoppen, vielleicht mit den Nachbar-Ortsverbänden sei noch in der Planung.

Thalers besonderer Dank galt dem ehemaligen und langjährigen Kassier Uli Friebel für sein Engagement und seine Ratschläge. Für 50 Jahre Mitgliedschaft zeichnete sie Johannes Raith und für 20 Jahre Andreas Thaler aus. Seit zehn Jahren treu sind Albert und Robert Speer, Lothar Bode und Florian Herold.

Die CSU-Chefin betonte außerdem, dass das Parteiprogramm die Arbeit im Gemeinderat unterstütze. „Klare Worte und Aussagen machen eine gradlinige, pragmatische und bürgernahe Kommunalpolitik möglich und umsetzbar“, sagte sie. Mit den Räten der CSU-Fraktion, Renate Speer, Josef Stimmer und Anton Erl, habe man „höchst aktive im Gremium anerkannte und wertgeschätzte Gemeinderäte“.

Viel Lob gab es zudem für Wörths Gemeindechef Thomas Gneißl (ÜPWG). Mit ihm habe man einen „einsatzfreudigen, umsichtigen, fähigen und visionären Bürgermeister, der parteiübergreifend die Zusammenarbeit mit allen Gemeinderäten sucht, pflegt und praktiziert.“

Der neue Vorstand: Vorsitzende: Melanie Thaler, stellvertretende Vorsitzende: Jürgen Spiegel und Markus Buertesch; Schatzmeister: Andreas Thaler; Schriftführer: Robert Pfliegler; Digitalbeauftragter: Michael Thaller; Beisitzer: Renate Speer, Max Stangl und Anton Erl; Kassier: Annemarie Stangl und Christian Bauschmid.