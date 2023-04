Der Wiflinger Maibaum ist da – das Stüberl hat schon auf

Teilen

Fleißig gewesen sind die Wiflinger Maibaumfreunde. Jetzt wird gefeiert. © Vroni Vogel

Der Maibaum des Gartenbau- und Verschönerungsvereins Wifling ist angekommen. Für alle Gäste wurde ein abwechslungsreiches Programm im Maibaumstüberl auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks organisiert.

Wifling - Heute Abend ist ab 18 Uhr Stüberlbetrieb. Ein Südtiroler Abend wird am Freitag, 21. April, ab 19 Uhr angeboten. Die Cuba und Rüscherl Night steigt am Samstag, 22 April, ab 20 Uhr.

Sau und Wildsau vom Grill gibt’s am Sonntag, 23. April, ab 12 Uhr, anschließend Kaffee und Kuchen. Stüberlbetrieb ist am Dienstag, 25. April, ab 18 Uhr. Ein Watt-Turnier findet am Mittwoch, 26. April, ab 18.30 Uhr statt. Rock in Tracht ist das Motto am Freitag, 28. April, ab 20 Uhr. Zum Stüberl-Schlussverkauf wird am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr eingeladen, am Sonntag, 30. April, beginnt um 10 Uhr der Musikanten-Weißwurstfrühschoppen. Am 1. Mai wird um 11 Uhr der Maibaum in der Wiflinger Ortsmitte zu den Klängen der Gruppe Ledawix aufgestellt. Alle Infos gibt es unter www.wifling.eu. vev