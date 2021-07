Die Burschen haben die Nase vorn

Fünf Einserabsolventen an der Ortererschule – Nur eine junge Frau in der Abschlussklasse

Fünf mal die Eins vor dem Komma – diese Häufung herausragender Abschlüsse sei schon etwas sehr Besonderes. Die Wörther Schulleiterin Andrea Rappold konnte sich nicht daran erinnern, dass es schon einmal so viele Einserschnitte beim Abschluss gegeben habe. „Ganz großer Respekt vor dieser Leistung“, kommentierte sie in der kleinen Abschlussfeier im Freien auf dem Schulgelände.

Wörth - Die Jugendlichen hatten sich gewünscht, sich bei diesem lockeren Treff ohne Eltern von ihrer Schule zu verabschieden. Einige von ihnen wollten danach noch mit der Familie feiern.

Die ganze Klasse – 14 Burschen und ein Mädchen – hat den Schulabschluss in den anstrengenden Corona-Zeiten geschafft. Alle haben eine Lehrstelle oder gehen nach den Ferien weiterhin zur Schule. Elf Jugendliche absolvierten den Quali. Rappold wünschte ihnen alles Gute und sagte: „Glaubt an euch! Ihr macht euren Weg.“ Die Schulleiterin lud dazu ein, weiterhin mit der Schule in Kontakt zu bleiben, und sagte: „Ihr könnt einfach bei uns klingeln.“

+ Ein Mädchen und 14 Burschen machten heuer ihren Schulabschluss an der Wörther Schule. Von den Jugendlichen verabschiedeten sich Schulleiterin Andrea Rappold (stehend, l.), Klassenlehrerin Christina Lehmer (stehend, r.) sowie Techniklehrerin Simone Kurz (sitzend, l.) und Michaela Schmid-Wilms (sitzend, r.), Lehrerin für Soziales & Kochen. © Vroni Vogel

Klassenlehrerin Christina Lehmer betonte, dass sie „sehr stolz“ auf alle sei. Das neue Lernen während der Pandemie sei herausfordernd gewesen: „Jeder hat sich alleine organisieren müssen.“ Aber das habe die Klasse „extrem gut gemacht“. Alle seien sehr fleißig gewesen, und „jeder hat nach seinen Möglichkeiten alles gegeben“, lobte die Klassenlehrerin. Die meisten der jungen Absolventen beginnen im Herbst eine Ausbildung, während sich vier von ihnen entschieden haben, in Finsing über die Vorbereitungsklasse („9+2-Modell“) die Mittlere Reife zu erwerben, skizzierte die Klassenlehrerin die Ziele der Jugendlichen. „Ich bin mir sicher, dass ihr alle euren Weg machen werdet“, sagte Lehmer und gab ihrer Klasse mit auf den Weg: „Macht euch ein wunderschönes Leben!“

Das sind die fünf besten Absolventen der Ortererschule Wörth

Bei der Zeugnisvergabe im Freien gab es für jeden anerkennenden Applaus. Die fünf Einserschüler haben unterschiedliche Pläne. Der 15-jährige Louis Liegsalz aus Ottenhofen (1,5) geht in Finsing weiter zur Schule und hat nach der Mittleren Reife ein klares Berufsziel: „Ich will Polizist werden.“ Zur Schule befragt, meinte er: „Ich fand’s gut, vor allem mit Frau Lehmer. Sie ist manchmal streng, aber eine sehr gute Lehrerin.“ In seiner freien Zeit im Sommer möchte er mit seinem Opa und den Freunden Fahrrad fahren und Schwimmen gehen. Außerdem freut er sich auf den Urlaub in Bodenmais.

„Frau Lehmer hat uns gut durchs Jahr gebracht. Wir haben viel gelernt“, sagte auch der 15-jährige Kilian Neff (1,6), der im Sommer biken und viel mit seinen Freunden draußen unternehmen will. Der Walpertskirchener möchte nach den Ferien ebenfalls das 9+2-Angebot an der Finsinger Schule wahrnehmen und die Mittlere Reife erwerben.

Diesen Plan hat auch der 17-jährige Luke Rupprecht (1,7) aus Hörlkofen, der anschließend sein Abitur machen will, um Ingenieur werden zu können. Doch jetzt möchte er zunächst eine schöne Zeit mit seiner Freundin verbringen.

Ebenfalls einen Notenschnitt von 1,7 erzielte Matthias Hupfer (15) aus Breitötting. Bei Franz Jell in Sonnendorf beginnt er eine Ausbildung im Bereich Heizung/Sanitär. Zunächst aber ist „chillen“ und ein Urlaub in Deutschland angesagt. Das Schreinerhandwerk möchte der 16-jährige Florian Ebert (1,9) aus Walpertskirchen erlernen. Er will im Sommer daheim bleiben und entspannen. Seine Lehrstelle tritt der Jugendliche bei der ortsansässigen Firma Kellner an.

Die Absolventen

Ines Gonzáles Garcia, Erik Bernbrich, Daniele Del Toro, Florian Ebert, Manuel Greckl, Alexander Hänel, Justin Hochgeschwender, Andreas Huber, Stefan Huber, Matthias Hupfer, Florian Joachimsthaler, Jason Johann, Louis Liegsalz, Kilian Neff und Luke Rupprecht.