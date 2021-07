Die Galionsfigur der Nachbarschaftshilfe geht

Nach 19 Jahren als Vorsitzender gibt Gerhard Frühe sein Amt ab – Nachfolgerin ist Angelika Stempel

19 Jahre lang leitete Gerhard Frühe die Nachbarschaftshilfe Wörth/Hörlkofen. Jetzt gab er den Vorsitz ab und freute sich in der Jahreshauptversammlung im Wörther Pfarrheim, dass ein engagiertes Vorstandsteam die Vereinsgeschicke weiterführt.

Wörth – Zu Frühes Nachfolgerin wurde in Abwesenheit Angelika Stempel gewählt, die in einer Doppelfunktion auch die Leitung des Gedächtnistrainings übernommen hat. Stempel zur Seite stehen Vizevorsitzende Martina Eberl, die beiden Schatzmeister Dieter und Gerhard Wirth sowie Ursel Bauschulte, Andrea Stein-Worofka und Ulla Baier-Schröder, die zu dritt für die Öffentlichkeitsarbeit und Schriftführung verantwortlich zeichnen. Das Einsatzleitungsteam besteht aus Rosi Schöberl, Reinhard Bauschulte und Hans Kollmannsperger. Das Seniorenessen organisieren Marianne Eder und Karl Heinz Polner. Die Leitung des Zwergerlgartens liegt in den Händen von Michaela Rohrauer, und die Lesepaten koordiniert Silvija Hofstetter. Kassenprüfer sind Ralf Becker und Karl Eder.

Wahlleiter und Bürgermeister Thomas Gneißl würdigte in seiner Rede Frühes große Verdienste bei der Nachbarschaftshilfe als „Galionsfigur und energiegeladener Motor“. Der scheidende Vorsitzende habe die Nachbarschaftshilfe „in die Neuzeit geführt, die Organisation in die Breite gebracht und für eine massive Attraktivitätssteigerung gesorgt“. Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann erinnerte daran, dass sich Frühe „von Anfang an“, nämlich seit 20 Jahren, am gemeindlichen Ferienprogramm beteilige und hier schon einiges erlebt habe. Dieckmann dankte ihm für diese langjährige Einsatzbereitschaft.

Frühe selbst sprach bescheiden von einer „schönen Zeit“ und meinte zur Nachbarschaftshilfe, dass sich im Team „immer die richtigen Leute gefunden haben“. Allen Aktiven dankte er für die Hilfe und den Spendern für die finanzielle Unterstützung. Dem neuen Vorstand wünschte er „eine erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit“.

Der gemeinnützige Verein hat rund 120 Mitglieder. Die Tätigkeitsberichte der einzelnen Ressorts, die in der Sitzung vorgetragen wurden, waren bestimmt vom Stillstand durch die Pandemie, aber auch von der Hoffnung, an bestehende Strukturen anknüpfen zu können und sie weiter zu entwickeln, wenn Corona es wieder zulasse. Stark im Aufwind zeigte sich die Buchung des Seniorenessens. Im Jahr 2020 habe man 3425 Essenslieferungen verzeichnet, im ersten Halbjahr von 2021 bereits 1878 Essen. Die Speisen stammen von der Metzgerei Holzer in Wifling, die von der Familie Gantner geführt wird.

Vroni Vogel