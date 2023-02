Wörth: Ein Bauwagen für den Waldkindergarten

Teilen

Hier kommt er hin: Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl am künftigen Standort des Waldkindergartens. © Vogel

Wo jetzt noch Wildnis wuchert, soll in naher Zukunft ein Waldkindergarten entstehen, den die Gemeinde Wörth errichtet und der vom Träger Kinderland Plus betreut werden soll. Vorausschauend soll jetzt schon ein Bauwagen bestellt werden, um das Projekt zügig zu verwirklichen.

Hofsingelding – Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) informierte in der Gemeinderatssitzung gemeinsam mit Andrea Klenner-Felbinger vom Technischen Bauamt der Kommune über den Stand der Dinge. Der Bauantrag mit drei Stellplätzen auf dem vorgesehenen Grundstück in Hofsingelding in Nähe der Waldstraße sei genehmigt und an die Baugenehmigungsbehörde des Landratsamts Erding weitergeleitet worden. Dort finde derzeit die Prüfung des Bauantrags statt. Wie lange das Genehmigungsverfahren dauere, dazu könne seitens der Verwaltung noch keine exakte Aussage getroffen werden.

Da die Einrichtung möglichst zeitnah in Betrieb gehen soll, schlägt die Verwaltung vor, den für den Waldkindergarten benötigten Bauwagen bereits jetzt über eine Angebotseinholung mit Auftragsversprechen zu erwerben. Denn die Lieferzeiten für die Wägen würden von den Herstellern mit mehreren Monaten angegeben. Die Kommune würde sich damit jedoch vor Erteilung der Baugenehmigung in ein Risiko begeben, wenn sie bereits jetzt eine vertragliche Verpflichtung eingehe und den Auftrag für den Bauwagen mit Lieferung erteile.

Gneißl holte dazu ein Meinungsbild im Gremium ein. Für CSU-Rätin Renate Speer war die Entscheidung klar: Man werde den Waldkindergarten „mit Sicherheit umsetzen – wenn nicht da, dann an anderer Stelle“. Deshalb sei es sinnvoll, den Bauwagen zu bestellen. Diese Meinung wurde im Gremium geteilt. Vize-Bürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) und Anton Erl (CSU) sprachen sich ebenfalls ausdrücklich dafür aus. Der Gemeinderat gab grünes Licht dafür, Angebote für einen passenden Bauwagen einzuholen und die Vergabe auf den Weg zu bringen.

Gneißl informierte außerdem, dass weder die Anwohner noch die Grundstückseigentümer mit dem Standort unweit der Waldstraße in Hofsingelding ein Problem hätten. Auch die Jäger seien damit einverstanden, da das vorgesehene Waldstück sowieso von Menschen stark frequentiert sei, so dass sich das Wild entsprechend anderswo aufhalte.

Vroni Vogel