Ein finanzieller Kraftakt

Von: Veronika Vogel

Wird sein Gesicht verändern: Am Wörther Schulgelände tut sich in den nächsten Jahren einiges. © Vroni Vogel

Die Weichen sind gestellt: Der Gemeinderat Wörth hat sich am Montagabend in seiner Sondersitzung zum Gesamtkonzept Wörther Schule für die große Lösung ausgesprochen und damit in einem ersten Schritt für den Neubau einer 2,5-fach-Schul- und Vereinssporthalle.

Wörth – Zum dreiteiligen Konzept gehören zudem in zwei weiteren Bauabschnitten die schulische Erweiterung und ein integriertes Ganztagsbetreuungszentrum. Die zwei bestehenden Turnhallen werden dafür umgebaut.

Das Konzept des Architekturbüros Grotz hatte von Anfang an das Gremium überzeugt (wir berichteten). Aber man war sich im Gemeinderat auch klar darüber, dass die Kosten über viele Jahre einen gewaltigen finanziellen Kraftakt für die Kommune bedeuten. Bei Gesamtkosten von gut 59 Millionen Euro, einer staatlichen Förderung von rund 19 Millionen, 13 Millionen an kommunalen Eigenmitteln aus den Rücklagen, sind etwa 27 Millionen mit Krediten von der Gemeinde ab 2030 über 30 Jahre zu finanzieren.

„Ich stehe voll dahinter“, betonte ÜPWG-Rat Franz Mayr im Vertrauen auf Kämmerei und Verwaltung, er fragte aber: „Können wir uns das leisten?“ Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) stellte klar, dass Verwaltung und Kämmerei den aktuellen Input liefern könnten, die Entscheidung aber vom Ratsgremium zu verantworten sei.

Grünen-Rätin Petra Schletter sprach sich ebenfalls dafür aus, mahnte aber zugleich ein engmaschiges Finanzmonitoring an. Außerdem fragte Schletter, ob das Gesamtprojekt für die weitere schulische Entwicklung ausreichend sei. Man habe hinsichtlich der Prognose zur Kinderbetreuung „relativ hohe Aufschläge“ berücksichtigt, erwiderte Andrea Klenner-Felbinger vom technischen Bauamt der Gemeinde.

Die Kosten bereiteten CSU-Rätin Renate Speer „Bauchweh“, wenngleich auch sie vom Konzept begeistert war. Es müsse möglich sein, im Zuge der dreiteiligen Umsetzung immer auch Einsparungen vornehmen zu können, um die Gemeinde nicht zu überfordern, betonte Speer.

Vize-Bürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) verwies auf „die Verantwortung für die nächste Generation“ und auch darauf, dass die Schule eine kommunale Pflichtaufgabe sei. Mit dem Gesamtprojekt werde zudem das kommunale Kinderhaus entlastet, sodass hier nicht gleich an einen Neubau gedacht werden müsse. Somit würde man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, argumentierte sie als entschiedene Befürworterin der großen Lösung.

SPD-Rat Wolfgang Behn verwies auf die beiden großen Gewerbebetriebe in der Gemeinde und auf die solide Finanzlage. Behn war überzeugt: „Wir haben das im Kreuz.“ CSU-Rat und Finanzfachmann Anton Erl sprach sich ebenfalls für die große Lösung aus, legte aber auch den Finger in die Wunde und nannte weitere anstehende Investitionen, darunter Feuerwehr, LED-Umstellung, Hochwasserschutz, Regenwasserkanal und Klimaschutz. Es sei eine absolute „Haushaltsdisziplin“ erforderlich, und es müssten weitere Rücklagen geschaffen werden.

Das Architekturbüro Grotz stellte auch einen Plan B ohne Hallenneubau vor, für den allgemein gedankt wurde, der mit großer Mehrheit jedoch verworfen wurde. Nach Plan B könnte man in einem ersten Schritt mit der Generalsanierung der Schule und der bestehenden Turnhallen für den Schulsport beginnen, müsste aber auch einen weiteren Anbau errichten, um alle Räumlichkeiten unterzubringen.

Bei dieser Variante wäre das integrierte Konzept der Lernlandschaften völlig „neu zu denken“, sagte Gemeindechef Gneißl dazu. Man hätte über Jahre keine Sporthalle zur Verfügung, gab ÜPWG-Rat Florian Siegl zu bedenken. Außerdem nähere sich Plan B an die Kosten von Plan A an.

Grünen-Rätin Monika Wenger freundete sich als einzige mit Plan B an, weil dann die Priorisierung wirklich auf der Schule läge und sie zudem eine vorsichtige Gangart bezüglich der Ausgaben befürwortete. Denn es stand die Frage im Raum, was passiere, wenn nach dem Bau der 2,5-fach-Sporthalle (Gesamtkosten: rund 14 Millionen) die weiteren Schritte zur Schulsanierung finanziell nicht im vorgesehenen Umfang gemeistert werden könnten.

Bauchschmerzen bereitete einigen Ratsmitgliedern auch, dass nicht mit der Schulerweiterung begonnen wird, was bei der großen Lösung logistisch nicht funktionieren würde. Wenger lehnte letztlich aus diesen Gründen als einzige das favorisierte Konzept ab und votierte für den etwas abgespeckten Plan B.

Einstimmig fiel der zweite Beschluss aus, mit dem der Gemeinderat dem Architekturbüro Grotz die Freigabe zur Entwurfsplanung erteilte. Gneißl dankte allen für die „inhaltsstarke Diskussion und den Mut, sich für einen Weg auszusprechen“.