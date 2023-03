Empörung über Bahnpläne für Hörlkofen – Gemeinderat will Landtagsabgeordnete einbinden

Von: Veronika Vogel

Mit 200 km/h könnten Züge künftig durch Hörlkofen rauschen. Nur noch eine S-Bahn im Stundentakt würde dann halten. (Symbolbild) © Manngold/Imago

Nur zahlreiche Nachteile für die Gemeinde Wörth haben die neuen Bahnpläne zum zweigleisigen Ausbau der Zugstrecke München-Mühldorf. Das will sich der Gemeinderat nicht gefallen lassen.

Hörlkofen – „Das ist Wahnsinn und ein schlechter Witz. Wir haben erwartet, dass es besser wird“, kommentierte Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) die in einem YouTube-Blog beschriebenen neuen Bahnpläne zum zweigleisigen Ausbau der Zugstrecke München-Mühldorf (wir berichteten). In der Wörther Gemeinderatssitzung am Montagabend war die Empörung groß.

Laut gemeindlicher Beschlussvorlage habe ein Blogger ein Szenario beschrieben, „das im Gegensatz zu den bisherigen Aussagen und Prognosen der DB eine massive und für die Gemeinden sicher nicht hinnehmbare Verschlechterung der Anbindung nach München zur Folge hätte“. In den Videos komme zum Ausdruck, dass der Bahnhalt Hörlkofen künftig nicht mehr an den Fernverkehr angeschlossen wäre, sondern ausschließlich an das S-Bahnnetz, das jedoch lediglich im Stundentakt. In Stoßzeiten habe Hörlkofen derzeit einen 40-Minuten-Takt. Die reine S-Bahn-Anbindung „hätte eine Verschlechterung der Taktung und Haltefrequenz und zusätzlich eine nicht unerhebliche Verlängerung der Fahrtzeit nach München zur Folge“.

Von Seiten der DB Netz AG, mit der die Gemeinde Wörth Kontakt aufgenommen habe, sei die Information gekommen, dass für die Ausbaustrecke ABS 38 der sogenannte Zielfahrplan Bayern erarbeitet worden sei. „Dieser Zielfahrplan sieht eine stündliche Bedienung der Verkehrshalte Hörlkofen und Walpertskirchen ausschließlich durch die künftige S-Bahn von und nach Dorfen vor“, wird in der Beschlussvorlage erläutert. Seitens der Bahn habe die Gemeinde zudem den Hinweis erhalten, dass über die konkrete Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs in Bayern die Bayerische Eisenbahngesellschaft entscheide.

Falls das prognostizierte Szenario umgesetzt würde, hätte die Gemeinde Wörth nur Nachteile. Der Ort Hörlkofen würde durch hohe Lärmschutzwände zerschnitten. Die Kommune hätte in gewissen Bereichen eine Kostenbeteiligung zu leisten, und die Zugstrecke würde mit „mehr Verkehr und enorm höheren Geschwindigkeiten“ befahren, erläuterte Gemeindechef Thomas Gneißl. CSU-Rätin Renate Speer war „massiv dagegen, dass Züge mit 200 durch den Ort sausen“. Dagegen müsse man sich wehren. ÜPWG-Rat Florian Gneißl kritisierte, dass die Gemeinde bei der Planung „überhaupt nicht beteiligt“ werde. „Es wird einfach beschlossen. Das kann doch nicht wahr sein.“

Gneißl betonte, dass es wichtig sei, die Öffentlichkeit zu informieren und schlug vor, die Politik ins Boot zu holen. Die Landtagsabgeordneten Johannes Becher (Die Grünen), Benno Zierer (Freie Wähler) und Doris Rauscher (SPD) sowie der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Michael Theurer (FDP), sollen eingebunden werden. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz und die CSU-Familienministerin Ulrike Scharf sind bereits kontaktiert worden.

Wie Gneißl bekannt gab, habe sich die Bahn auf Nachfrage bereit erklärt, eine Informationsveranstaltung abzuhalten.