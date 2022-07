Endlich schnelles Internet für Wörth

Teilen

Glasfaser © dpa Sina Schuldt

Nach schwierigem Beginn nimmt die Breitbandinitiative in Wörth an an Fahrt auf. 3,8 Millionen Euro soll der Ausbau kosten. 800 000 Euro muss die Gemeinde an Eigenleistung übernehmen.

Wörth – Was lange währt, wird endlich gut: Nach einem schwierigen Beginn mit Verzögerungen nimmt die weitere Breitbandinitiative der Gemeinde Wörth jetzt erfolgversprechend Fahrt auf, mit der endgültig die letzten weißen Flecken verschwinden und eine flächendeckende Versorgung gewährleistet werden sollen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend stellte Verwaltungsbeamtin Maria Gaigl das Projekt mit Zeitplan vor, das der Gemeinderat einstimmig absegnete. Rund 3,8 Millionen soll der Breitbandausbau voraussichtlich kosten, wobei die Gemeinde eine 80-prozentige Förderung erwarte und in etwa einen Kostenanteil von rund 800 000 Euro zu tragen habe. „Nach diesem Ausbau haben wir keine unversorgten Gebiete mehr“, so Gaigl.

146 Haushalte, davon 16 Gewerbetreibende und die Wörther Schule, sollen davon profitieren. Die Inbetriebnahme des Netzes könnte am 31. März 2024 erfolgen. „Das ist der schnellstmögliche Zeitraum, der angeboten wurde“, informierte Gaigl. Die Fachfrau erläuterte das komplizierte Verfahren über das Bundesförderprogramm, das mit einer Markterkundung, Ausschreibung, Bietergesprächen, mehreren Entscheidungsrunden und Gesprächen mit dem Fördergeldgeber, der noch dazu im Verlaufe des Verfahrens gewechselt hatte, einiges an Zeit benötigt habe. Letztlich sei von drei Anbietern eine Firma übrig geblieben, die ein entscheidendes Hauptkriterium der Gemeinde erfüllt habe: die zeitliche Komponente.

Es sei eine „große Gewichtung“ auf den Umsetzungszeitraum gelegt worden. Mit dem Ausbau soll Glasfaser direkt ins Haus verlegt werden. Mindestens 1 Gigabit (GB) für Privatkunden und 100 GB für Geschäftskunden sollen für schnelles Internet sorgen.

Der nächste Schritt sei jetzt, dem Netzbetreiber den Auftrag in Aussicht zu stellen und ihn dann in einem weiteren Schritt zu erteilen, wenn die Förderzusage verbindlich vorliegt. Die Gemeinde hoffe, dem Bieter den Zuschlag diesen Oktober geben zu können. Unter anderem sollen mit der weiteren Breitbandinitiative unversorgte Gebiete in Willgruber, Kirchötting, Wifling und in Richtung Wörth erschlossen werden. Die Leitungen würden alle vergraben, und es würde nichts oberirdisch verlegt werden. (Vroni Vogel)