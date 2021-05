Sepp Brummer (62) überraschend verstorben: „Er war ein Macher, ein Mann der Tat“

Nachruf auf Wiflinger Original Sepp Brummer

Sepp Brummer aus Wifling ist völlig überraschend im Alter von 62 Jahren verstorben. Er engagierte sich in vielen Bereichen für die Gemeinschaft. Man erlebte den temperamentvollen Gemeindebürger als energiegeladenen Motor, der vieles bewegte.

Wifling – Völlig überraschend ist Sepp Brummer aus Wifling mit 62 Jahren verstorben. Der verheiratete Familienvater hinterlässt seine Ehefrau Angelika sowie die erwachsenen Kinder Andreas und Katja. Brummer engagierte sich in vielen Bereichen für die Gemeinschaft. Man erlebte den temperamentvollen Gemeindebürger als energiegeladenen Motor, der vieles bewegte. Die Weggefährten Fabian Stimmer für den Gartenbau- und Verschönerungsverein, Florian Siegl für die Wasserwacht und Bürgermeister Thomas Gneißl für die Gemeinde Wörth erinnern sich.

Nachruf auf Sepp Brummer: 30 Jahre im Gemeinderat, zwölf Jahre 3. Bürgermeister

Sepp Brummer, eines der prägenden Gesichter im Vereinsleben der Gemeinde Wörth, ist im Alter von 62 Jahren völlig unerwartet verstorben. Insbesondere Vorstand und Mitglieder des Gartenbau- und Verschönerungsvereins Wifling sowie der Wasserwacht Wörth trauern um einen langjährigen, verdienten Funktionär sowie einen treuen Weggefährten, Kameraden und Freund.

Die Gemeinde Wörth verliert einen ausgesprochen wertvollen Menschen, der sich in herausragender Weise in und für seine Kommune engagiert hat. Bereits im Jahr 1984 wurde Sepp Brummer mit jungen 25 Jahren in den Gemeinderat gewählt und gehörte dem Gremium als Vertreter der Überparteilichen Wählergemeinschaft insgesamt 30 Jahre lang an. Er fungierte zudem zwölf Jahre lang als 3. Bürgermeister und vertrat die gemeindlichen Interessen, wann und wo immer er gebraucht wurde.

Sepp Brummer war ein echtes Wiflinger Original. Ein lebendiger Ort und ein gutes Miteinander zwischen Neubürgern und Alteingesessenen war ihm stets eine Herzensangelegenheit. Als einer der Gründerväter des 1978 aus einer Maibauminteressengemeinschaft entstandenen Gartenbau- und Verschönerungsvereins führte er diesen über viele Jahre als 1. Vorsitzender. Vom alljährlichen Obstbaumschneidekurs, dem Familien-Radlausflug, dem traditionellen Dorffest bis hin zum Treffen mit dem Nikolaus, dessen Rolle er selbst übernahm, sorgte er mit einem abwechslungsreichen Jahresprogramm für alle Generationen dafür, dass sich in Wifling ganzjährig was rührt.

Trauer in Wifling: Sepp Brummer gestorben - Er war Motor und Hauptorganisator des Maibaumaufstellens

Neben der weihnachtlichen Dekoration mit Adventskranz und Christbaum trug Sepp Brummer als Motor und Hauptorganisator des Maibaumaufstellens maßgeblich zu einem ansprechenden Erscheinungsbild der Ortsmitte bei. Und die Maibaumzeit war für ihn immer eine willkommene Gelegenheit, interessierte Neubürger in die Dorfgemeinschaft zu integrieren und Mitgliederwerbung für den Verein zu betreiben.

Unvergessen bleiben seine Auftritte als Kastanie an der Seite seines besten Freundes und großen Bruders, des Maibaums. In einer humorvollen Parodie zu Vereinsjubiläen nahmen die beiden das Dorfgeschehen auf deftige Art und Weise aufs Korn und strapazierten die Lachmuskeln bis an die Grenzen.

+ Unvergessen bleiben Sepp Brummers Auftritte als Kastanie an der Seite seines besten Freundes und großen Bruders, des Maibaums. Zum Dorfratsch waren Sepp Brummer und Thomas Gneißl zuletzt beim Maibaumstüberl im Jahr 2018 in diese Rollen geschlüpft. © Privat

Sepp Brummer engagierte sich seit seiner Jugendzeit auch im Dienst am Nächsten. Er war einer der Männer der ersten Stunde der Wörther Wasserwacht und leistete über Jahrzehnte ehrenamtlich Wachdienst an der Wachstation am Wiflinger Weiher. Dabei war er nicht nur aktives Mitglied, sondern leitete auch die Geschicke der Wasserwacht darüber hinaus zehn Jahre lang als Vorsitzender.

Mit seinem unermüdlichen Engagement und seiner vorbildlichen Haltung trug er maßgeblich zu einer guten Entwicklung der Wasserwacht bei und motivierte junge Leute, sich in der Wasserwacht und damit im Sinne des Gemeinwohls zu engagieren. Das allseits beliebte Sommerfest am Badeweiher wäre ohne Sepp Brummer nicht vorstellbar gewesen. Als Cheforganisator des Auf- und Abbaus überließ er nichts dem Zufall, plante alles bis ins Detail und schob mit unnachahmlicher Energie an. Er war einfach ein Macher und Pragmatiker, ein Mann der Tat. Vielen Festbesuchern bleibt er bestimmt in bester Erinnerung als Chef am Grill.

Nachruf: Sepp Brummers plötzlicher Tod lässt viele fassungslos und schockiert zurück

Fest im Berufsleben in der Aufzugsbranche engagiert, verbrachte er so manchen Wochenendtag im Büro, um Dinge aufzuarbeiten oder eine seiner vielen Dienstreisen vorzubereiten. Er pflegte seine Kontakte intensiv und war bei seinen Geschäftspartnern stets gern gesehener und willkommener Gast.

Wann immer es ihm zeitlich möglich war, zog es ihn nach Südtirol, im Winter zum Skifahren oder im Sommer nur um auszuspannen und zu genießen. Sepp Brummer war ein Mensch mit Charakter, geradlinig und aufrecht, ein verlässlicher Weggefährte, Kamerad und treuer Freund. Seine Meinung wurde respektiert und fand Gehör. Sepp Brummers plötzlicher Tod lässt viele fassungslos und schockiert zurück. Die Gemeinde Wörth, sein Heimatort Wifling und alle, die ihn kannten und schätzten, sind ohne ihn nun ein großes Stück ärmer. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 19. Mai, um 14 Uhr im Familien- und Freundeskreis in Wifling statt. Gewünscht wird Tracht statt Trauerkleidung.

