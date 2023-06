Serienunfall mit drei Fahrzeugen

Von: Hans Moritz

Die Einsatzkräfte mussten am Freitag zu einem Unfall nahe Hörlkofen ausrücken. Zwei Beteiligte kamen ins Krankenhaus. © Hans Moritz

wei Verletzte und gut 15 000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2331 Erding–Forstern nahe Hörlkofen.

Hörlkofen - Laut Polizei fuhren drei Autos in einer Kolonne in Richtung Erding. Als ein 18-Jähriger aus Pastetten mit drei weiteren Insassen im Wagen sowie ein 54-Jähriger aus Mühldorf bremsen mussten, bemerkte das eine 23-Jährige aus der Gemeinde Wörth am Steuer eines Renault zu spät. Sie fuhr auf den Opel des Mühldorfers auf, der auf den Opel des 18-Jährigen geschoben wurde. Die Verursacherin und eine Mitfahrerin des Mühldorfers wurden leicht verletzt. Sie kamen in die Klinik Dorfen. Die Feuerwehr Hörlkofen band auslaufende Stoffe und leiteten den Verkehr um. ham