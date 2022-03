Brand in alter Wiflinger Brauerei

Von: Hans Moritz

Das verwinkelte Gebäude an der Hauptstraße in Wifling machte es den Feuerwehrleuten nicht gerade einfach. Der Brand war im Anbau der Glaserei ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Kripo Erding ermittelt. © Hans Moritz

Rund 100 Einsatzkräfte sind in der Nacht auf Montag nach Wifling ausgerückt – zu einem Brand in der früheren Brauerei an der Hauptstraße.

Gegen 2.15 Uhr meldeten Zeugen das Feuer in einer Glaserei in dem verwinkelten Gebäude. Zunächst traf eine Streife der Erdinger Polizei ein, die zwei Bewohner eines angrenzenden Mietshauses in Sicherheit brachte. Dass eine weitere Person vermisst sein könnte, bewahrheitete sich nicht.



Die Integrierte Leitstelle alarmierte die Feuerwehren Hörlkofen, Altenerding, Markt Schwaben, Ottenhofen, Ober- und Niederneuching, die Kreisbrandinspektion und den Katastrophenschutz. Vorsorglich rückten auch zwei Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber Christoph München an, für den die Staatsstraße nach Erding gesperrt wurde.



Die Feuerwehren löschten mit Wasser und Schaum. Dazu kam auch der Teleskopgelenkmast der Altenerdinger Feuerwehr zum Einsatz. Das verwinkelte Gebäude machte es den Kräften nicht einfacher. Dennoch wurde die Glaserei, in deren Anbau das Feuer ausgebrochen sein dürfte, ein Raub der Flammen. Der Einsatz zog sich bis in die frühen Morgenstunden.



Die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden geht in die Zehntausende Euro. Verletzt wurde niemand. ham