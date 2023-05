Hörlkofen ist stolz auf den Feuerwehrnachwuchs

Von: Veronika Vogel

Ehrungen bestimmten die Jahreshauptversammlung der Hörlkofener Feuerwehr (v. l.): Vize-Kommandant Michael Thaller, die Anwärter Emily Erdmann, Florian Gruber und Gabriele Brandmayer, Oberfeuerwehrmann Tobias Hupfer, Stefan Zaja (20 Jahre aktiver Dienst), Vorsitzender und Maschinist Ludwig Altmann, Oberfeuerwehrfrau Magdalena Gandl, Bürgermeister Thomas Gneißl, Oberfeuerwehrmann und Maschinist Maximilian Schumertl (10 Jahre aktiv), Feuerwehrmann Benjamin Sigel und Kommandant Andreas Thaler. © Feuerwehr

Bilanz der Feuerwehr Hörlkofen: Die Jugendlichen leisteten im vorigen Jahr 1166 Stunden, die Aktiven wurden zu 162 Einsätzen gerufen.

Hörlkofen – Über ein „außergewöhnliches Jahr“, das in vielerlei Hinsicht herausfordernd gewesen sei, zog die Hörlkofener Feuerwehr in der Jahreshauptversammlung in der „Mieze Kronbergstubn“ Bilanz. Die Einsatzkräfte wurden zu 162 Einsätzen gerufen und leisteten dabei 1470 ehrenamtliche Stunden ab.

Kommandant Andreas Thaler berichtete, dass sich die Einsätze in 19 Brände, 45 Technische Hilfeleistungen und 98 First-Responder-Einsätze aufgliederten. Er dankte dem Leiter der qualifizierten Ersthelfer, Stefan Zaja, „für die gute Arbeit in den letzten Jahren“, der das Zepter an Felix Kressierer weitergab. Thaler dankte außerdem der gesamten Mannschaft für „das stets gute und vertrauensvolle Miteinander“.

Ganz besonders stolz ist die Feuerwehr Hörlkofen auf ihre Jugendfeuerwehr. „2022 leisteten die Mädels und Jungs außergewöhnliche 1166 Stunden. Als einer von drei Vertretern Bayerns durften sie zum Deutschlandentscheid vom CTIF-Wettbewerb fahren und belegten den hervorragenden neunten Platz“, lobte der Kommandant die Leistungen des Nachwuchses. Die Abkürzung CTIF steht für den Internationalen Feuerwehrverband, der weltweit die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehrleuten und anderen Experten auf dem Gebiet der Brandverhütung und des Rettungswesens fördert sowie internationale Wettbewerbe für Jugendfeuerwehren anbietet.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Ludwig Altmann, berichtete von der Freude der Mitglieder, wieder gemeinsam mit den Bürgern feiern zu können: „Das traditionelle Grillfest im Juni, das Weinfest im November und der Christkindlmarkt waren sehr gut besucht.“

Bürgermeister Thomas Gneißl dankte Feuerwehr und Jugendfeuerwehr für ihren „Einsatz zum Wohle der Gemeinde“. Abschließend wurden Ehrungen und Beförderungen ausgesprochen.