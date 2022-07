Dachstuhlbrand als Feuertaufe

Von: Veronika Macht

Teilen

Ehrungen und Beförderungen gab es bei der Feuerwehr Hörlkofen (v. l.): Vorsitzender Ludwig Altmann, Anna Altmann, Kommandant Andreas Thaler, Ramona Leder, Bürgermeister Thomas Gneißl, Thomas Altmann, Alexander Manja, Michael Sander, Kilian Gneißl, Felix Kressierer, 2. Kommandant Michael Thaller, Sebastian Kressierer, Andreas Hollinger und Katharina Hellinger. © Feuerwehr Hörlkofen

Die Feuerwehr Hörlkofen hat in ihrer Hauptversammlung Bilanz gezogen über ein „außergewöhnliches Jahr, das uns erneut in vielerlei Hinsicht gefordert hat“. Die rund 60 Aktiven waren 118 Mal im Einsatz und leisteten dabei 1090 ehrenamtliche Stunden.

Hörlkofen – Die Feuerwehr Hörlkofen hat in ihrer Hauptversammlung Bilanz gezogen über ein „außergewöhnliches Jahr, das uns erneut in vielerlei Hinsicht gefordert hat“. Dem Bericht der Kommandanten Andreas Thaler und Michael Thaller sowie der Vorsitzenden Ludwig Altmann und Veronika Förg zufolge waren die rund 60 Aktiven 118 Mal im Einsatz und leisteten dabei 1090 ehrenamtliche Stunden.

Hinzu kamen 226 Übungen, Lehrgänge und Weiterbildungen, in denen neues Wissen erworben und das Vorhandene gefestigt wurde – unter anderem zum Thema Waldbrandbekämpfung. 3264 Stunden wurden geleistet, plus unzählige Stunden für Ausbildertätigkeiten, Wartung und Instandsetzungen der Geräte.

Die Einsatzstatistik weist zwölf Brände, 30 Technische Hilfeleistungen und 76 First-Responder-Einsätze auf. Letztere leisteten 185 Stunden Erste Hilfe. Das Team unter Leitung von Stefan Förg und Stefan Zaja besteht aus 15 Kameraden, davon ein Notfall-, vier Rettungs- und zehn Sanitäter in der Feuerwehr.

Zu den Einsätzen der Aktiven zählen unter anderem ein schwerer Verkehrsunfall auf der FTO und die Rettung eines verletzten Schwans aus der Sempt. Bei einem Dachstuhlbrand in Walpertskirchen kam erstmals die neue Löschlanze zum Einsatz.

Und es war auch die Feuertaufe für die jungen Atemschutzgeräteträger. Denn wie der Leiter Atemschutz, Michael Thaller, berichtet, konnte man im Februar den Übungsbetrieb wieder aufnehmen: „Bereits da haben acht neue Geräteträger geschnuppert und sich entschlossen, uns zu unterstützen.“ So startete im Mai der erste Atemschutzlehrgang in Hörlkofen. „Dies war nur möglich, da wir selbst einen ganzen Lehrgang stellen konnten.“

2021 gab es zwölf Einsätze, bei denen Atemschutz benötigt wurde, darunter neben erwähntem Dachstuhlbrand auch ein Elektrobrand in der Asylunterkunft, eine brennende Mülltonne in Wörth und der Brand von Metallspänen in einem Container der Firma Gewo. In Vollbrand standen ein Bagger auf einer Baustelle in Hörlkofen, ein Laster auf der A 94 und ein Traktor auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Stolz ist man auf die Jugendfeuerwehr mit 23 Mitgliedern. „Die Mädels und Jungs waren wieder sehr aktiv und leisteten in ihrer Freizeit fast 600 Stunden“, lautet das Fazit von Jugendwart Stefan Kühnel sowie seiner Stellvertreter Johannes Sander und Anna Altmann. 2021 habe das Motto „Besondere Umstände brauchen besondere Lösungen“ gelautet. Wegen der Pandemie fiel das Christbaumsammeln aus, der Übungsbetrieb in Präsenz war eingestellt. „Aber das gab unserer Motivation keinen Abbruch“: Die Übungen fanden online statt, bis man sich ab Mai wieder im Feuerwehrhaus treffen durfte. Dies sei dringend notwendig gewesen, da viele praktische Dinge in Vergessenheit geraten und dies zudem die ersten sozialen Kontakte der Jugendlichen zu ihren Kameraden gewesen seien.

Im Herbst liefen die Vorbereitungen für den Wissenstest im Landkreis, den die 22 Teilnehmer mit Bravour bestanden. In enger Absprache mit den Kommandanten und verschärften Hygienemaßnahmen konnte der Übungsbetrieb bis Jahresende aufrecht erhalten bleiben. Jetzt hieß es Abschied nehmen von vier Jugendlichen, die mit ihrem 18. Geburtstag in die aktive Mannschaft wechseln und damit die Jugendfeuerwehr verlassen.

Beförderungen & Ehrungen

Feuerwehranwärter/-in: Katharina Hellinger, Valentino Salvo.

Feuerwehrmann/-frau: Johannes Biesel, Elisabeth Ervens, Kilian Gneißl, Sarah Jodat, Lucas Kastner, Felix Kressierer, Sebastian Kressierer.

Oberfeuerwehrmann/-frau: Maximilian Glockshuber, Ramona Leder, Michael Sander.

Hauptfeuerwehrmann/-frau: Anna Altmann, Alexander Matje.

Oberlöschmeister: Martin Löw, Jürgen Spiegel.

Brandmeister: Michael Thaller

Oberbrandmeister: Andreas Thaler.

30 Jahre aktive Mitgliedschaft: Thomas Altmann, Manfred Menzinger, Peter Schletter, Markus Strohmaier, Michael Thaller.

10 Jahre: Michael Sander.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.