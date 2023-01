Fotoausstellung als Anerkennung für Arbeit auf dem Bauernhof

Teilen

Um Hühner und Schweine gleichermaßen kümmert sich Sarah Bauschmid im Stall, fotografiert von Claudia Richter. © Claudia Richter

Eine Fotoausstellung im Rathaus Hörlkofen widmet sich dem Thema „Arbeiten auf dem Bauernhof“.

Hörlkofen – Die Tätigkeiten in der Landwirtschaft sind vielseitig. Das zeigt eine Fotoausstellung zum Thema „Arbeiten auf dem Bauernhof“, die bis Ende März im Rathaus Hörlkofen zu sehen ist. Die Motive sind auf dem Geflügelhof Bauschmid in Kölling, beim Landmaschinen-Vertrieb Brielmair in Grucking, beim Biobauer Knauer in Taing und beim Landwirt Hupfer in Langengeisling entstanden.

Im Rahmen eines Kurses an der Volkshochschule Erding unter der Leitung von Foto-Referent Thomas Kirchgraber tauchten die Teilnehmer Claudia Richter, Sabine Lentner, Robert Sölch, Michael Walter und Heinz Barczewski in die arbeitsame Welt des landwirtschaftlichen Lebens rund um Erding ein.

„Die dabei entstandenen Bilder verstehen sich auch als eine Geste der Anerkennung für die vielfältige und harte Arbeit, die auf einem Bauernhof geleistet wird“, teilt Kirchgraber mit: Arbeit, die große Teile unserer Nahrung herstellt und deshalb alle Wertschätzung verdient.

So seien die Fotografen von ihren Gastgebern eingeladen worden, sie bei der Ernte, beim Ausmisten des Stalls, beim Füttern der Tiere, beim Melken und schließlich beim Säubern großer landwirtschaftlicher Maschinen zu begleiten und ins rechte Licht zu rücken. „Die Vielfalt der Motive spiegelt sich auch in der Vielfalt unterschiedlicher Sichtweisen und Darstellungsformen“, erklärt Kirchgraber weiter: Mensch, Maschinen und der Rohstoff, aus dem unsere Nahrung gewonnen wird, spielen in dieser Schau die Hauptrolle.

Termine frei: Ab 2024 sind wieder Termine zur kostenfreien Ausstellung im Hörlkofener Rathaus frei. Interessenten wenden sich an Brigitte Kollmannsperger unter Tel. (0 81 22) 97 59-24.

red