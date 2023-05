Betreuung und Essen werden teurer

Von: Raffael Scherer

Die Gemeinde Wörth hebt die Kosten für die OGTS und die Verpflegung in Kindergarten, Krippe und Hort an (Symbolbild). © Waltraud Grubitzsch/dpa

Die Gemeinde Wörth hebt die Gebühren für die OGTS und die Verpflegung in Kindergarten, Krippe und Hort an.

Wörth – Die Inflation macht auch vor den Kleinsten nicht halt: Da gerade die Personalkosten bei der Offenen Ganztagsschule (OGTS) im Grundschulbereich der Ortererschule Wörth extrem angestiegen seien, sieht sich die Gemeinde gezwungen, mit den Preisen nach oben zu gehen. Und auch weitere Bereiche der Kinderbetreuung werden teurer.

Bisher kostete die Freitagsbetreuung die Eltern 15 Euro pro Schüler und Monat, kalkuliert auf elf Monate. Im vergangenen Schuljahr verzeichnete man somit 2145 Euro an Einnahmen. Wegen steigender Personalkosten erhöhen sich die Ausgaben jedoch derzeit auf mehr als das dreifache, geschätzte 6800 Euro. Bisher hat die Gemeinde dieses finanzielle Defizit ausgeglichen, der es nun aber mehr und mehr im Geldbeutel schmerzt: „Die Schere spreizt sich immer weiter, und wenn wir nicht angleichen, dann wird das Defizit für uns immer größer werden“, erklärte daher Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) im Gemeinderat.

Rein rechnerisch müsse man die Gebühr pro Schüler auf 42 Euro anheben, damit die Gemeinde nicht draufzahlen müsse. Immerhin eine Erhöhung von 180 Prozent, merkte Anton Erl (CSU) an. „Das ist vielleicht ein bisschen viel“, gab auch Gneißl zu, aber damit wolle er dem Gremium einen besseren Überblick geben, wie dringlich eine Erhöhung sei.

Dass die staatlichen Förderbeträge für Schüler nur minimal steigen, während die Kosten durch die Decke gehen und die „Gemeinden wieder ins Gras beißen müssen“, lasse quasi gar keine andere Möglichkeit, als mit den Preisen hochzugehen, war sich das Gremium einig.

Dass die Kommunen die staatlichen Sparmodelle ausbaden müssen, „das nervt mich maßlos“, kommentierte Ulla Dieckmann (SPD), die sich mit Gneißls Vorschlag einer Erhöhung auf 30 Euro anfreunden könne. Man könne ein Jahr lang ausprobieren, ob man die Familien damit überfordere, und dann spätestens bei der Haushaltsplanung für 2024 noch einmal diskutieren, schlug Gneißl vor. Einstimmig beschloss das Gremium, die Gebühr auf 30 Euro zu erhöhen.

Daneben muss auch das Mittagessen eine Preissteigerung über sich ergehen lassen. Seit mehr als zehn Jahren kostet das Essen pro Kopf drei Euro. Zumindest für die Eltern, 50 Cent legte dabei die Gemeinde noch oben drauf. Aufgrund von gestiegenen Personalkosten müsste das Essen mittlerweile jedoch mit fünf Euro kalkuliert werden, um kostenneutral zu werden. „Ich bin zwar nicht der klassische Einkäufer, aber auch mir ist aufgefallen, dass die Preise bei den Lebensmitteln in letzter Zeit massiv angezogen haben“, erklärte Gneißl. Eine Erhöhung könne man daher den Eltern gegenüber prinzipiell rechtfertigen.

Einsparungen beim Personal seien gleichzeitig nicht möglich, da es alle derzeitigen Kräfte brauche, um die rund 80 hungrigen Schüler zu versorgen. Einstimmig entschied somit das Gremium eine Erhöhung des Essenspreises auf vier Euro.

Die Gebühr für das Essen im Kinderhort, bisher bei 3,50 Euro, wird dementsprechend einheitlich auf ebenfalls vier Euro angehoben, damit es fair bleibt.

Und auch die Eltern der ganz Kleinen in Kindergarten und Krippe in der kommunalen Einrichtung in Hörlkofen haben sich auf teureres Essen und kostenintensivere Betreuung einzustellen. Krippenkinder zahlen zukünftig drei Euro beim Mittagessen, die Mahlzeit für die Kindergartenkinder kostet ab September 3,50 Euro. Die beiden Bereiche werden also nicht mehr, wie bisher, kostentechnisch gleich behandelt, da je nach Alter die Kinder auch andere Größen bei den Essensportionen brauchen, war sich der Gemeinderat einig. Bisher waren es sowohl im Kindergarten- wie auch im Krippenbereich 2,70 Euro pro Essen.

Der Geschwisterrabatt entfällt ebenfalls ab kommendem September. Egal wie viele Familienmitglieder also die Tagesbetreuung besuchen, alle zahlen gleich. Außerdem wird das Spiele- und Getränkegeld von monatlich fünf auf sieben Euro erhöht. Die Kostensteigerung ist vor allem auf die gestiegenen Lohn- und laufenden Betriebskosten zurückzuführen, bei dem allen voran der Personalmangel sowie der Ukrainekrieg die Preise nach oben treiben, erklärte der Gemeinderat seine Entscheidung.