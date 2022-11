Gemeinde Wörth: Beim Hochwasserschutz ist auch Eigeninitiative gefragt

Bei Hochwasser werden häufig Straßen überschwemmt - wie hier im Juni 2013 die Kreisstraße ED 4 zwischen St. Koloman und Wörth. © Vroni Macht

Die Gemeinde Wörth wird beim Hochwasserschutz in Hörlkofen aktiv. In anderen Gemeindeteilen sind die Bürger selbst gefordert.

Hörlkofen – Maßnahmen zum Sturzflutrisikomanagement im „Hotspot“ Hörlkofen: Einstimmig beschloss der Wörther Gemeinderat, für die Bereiche Hörlkofen Mitte und Süd eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen, welche Schutzmaßnahmen von den zahlreichen Vorschlägen des beauftragten Fachbüros umgesetzt werden können. So möchte man konkret einen wirksamen Hochwasserschutz erzielen.

Untersucht worden waren die Gebiete im erweiterten Einzugsbereich des Kronbergbachs als Gewässer dritter Ordnung, für das die Gemeinde zuständig ist. Man war sich einig, dass in Hörlkofen Handlungsbedarf für die Allgemeinheit bestehe. Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) verwies hier auf die Verkehrswege, auf öffentliche Einrichtungen und die „Gefahr für Leib und Leben“ als Kriterien. Für Hörlkofen Nord sei bereits der Planungsauftrag an das Ingenieurbüro erteilt worden, um im Rahmen der neuen Baugebietsausweisung dieses Areal ebenfalls zu überprüfen.

Hinsichtlich des Gleichheitsgrundsatzes und der Wirtschaftlichkeit werde die Gemeinde in den untersuchten Ortsteilen Teufstetten, Kirchötting und Oberau nicht tätig. Laut Aussagen des Wasserwirtschaftsamts sei für diese Ortsteile keine Förderfähigkeit gegeben, informierte Gneißl den Gemeinderat. „Hier ist Eigenschutz erforderlich“, bekräftigte Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD).

Nachdem Wörth als Pilotgemeinde in Bayern zum Sturzflutrisikomanagement bereits ein umfassendes Konzept erstellen hat lassen (wir berichteten), soll dieses bei Bedarf den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden, wenn sie in Eigeninitiative tätig werden wollen. „Wir wollen den Leuten Material an die Hand geben“, und es gebe ein Beratungsangebot. Die Kommune hat einen individuellen Bürgerservice entwickelt, um möglichst jeden für Vorsorgemaßnahmen ins Boot zu holen.

Die erstellten Gefahrenkarten und detaillierten Fachberichte sind öffentlich zugänglich und zeigen, welche Auswirkungen Starkregenereignisse auf den persönlichen Lebensbereich haben können. Für jede Hausnummer in der Gemeinde sind die Berechnungsergebnisse aufgelistet. Auch ein Flyer wurde erstellt.

Der Bürgermeister dankte in der Sitzung dem anwesenden Diplomingenieur und Gemeindebürger Gerhard Frühe für seine ehrenamtliche fachliche Unterstützung. Der Wasserexperte aus Hofsingelding steht der Kommune beratend zur Seite.

In der Novembersitzung sollen die Ergebnisse zu den Ortsteilen Wifling, Sonnendorf, Niederwörth und Breitötting vorgestellt werden.

Vroni Vogel