In Landkreis und ganz Bayern an der Spitze

Die Gemeinde Wörth ist beim kommunalen Wohnungsbau und dem Schutz vor Sturzfluten ganz vorne - einmal im Landkreis, einmal sogar bayernwert.

Wörth– Läuft für Wörth: Zwar stehen viele Projekte an, die der Gemeinde teils durchaus Kopfzerbrechen bereiten. Jedoch scheinen die Bürger mit Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) und seinem Gemeinderat sehr zufrieden zu sein: In der mit 150 Menschen sehr gut besuchten Bürgerversammlung am Donnerstagabend in der Ortererschule jedenfalls gab es nur zwei kurze Wortmeldungen (Bericht folgt).

Zuvor war Gneißl in rund eineinhalb Stunden durch die wichtigsten Themen der Gemeinde galoppiert – ein „Feuerwerk an kommunalpolitischer Aktivität“, zeigte sich Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) beeindruckt von den vielen Projekten. Eines davon ist der Bahnausbau, bei dem die Gemeinde in den kommenden Jahren mehrgleisig unterwegs sein werde.

Als „Episode 1“ bezeichnete Gneißl die ABS 38. Er wehrte sich gegen Vorwürfe seitens der Bahn, unter anderem die Gemeinde sei dafür verantwortlich, dass sich die Maßnahme verzögere. „Das geht überhaupt nicht. Wir werden seit Jahren an die Wand gestellt, bekommen keine Förderzusagen und sollen Millionen tragen“, echauffierte sich Gneißl.

2019 solle die Planfeststellung für den Teilabschnitt starten. Zum Schallschutz gebe es bisher „nur rote Striche in der Landkarte“, aber keine konkreten Aussagen. Die Grobkostenschätzung für eine Troglösung liege bei 50 Millionen Euro, von denen die Bahn nur rund 1,2 Millionen übernehmen würde. „Diese Diskussion ist für uns zwar noch nicht vom Tisch, aber wir haben zumindest ein Gefühl dafür, ob annähernd Aussicht auf Erfolg besteht“, so Gneißl.

„Episode 2“ nannte er die Arbeiten an der Bahnbrücke in Wifling (Planfeststellung: 2019) sowie am S-Bahn-Halt St. Koloman (Entwurfsplanung: 2019). Die diversen Bahnprojekte seien insgesamt anstrengende Themen, die Nerven und Geld kosten sowie Kapazitäten in der Verwaltung binden. „Mich stimmt nachdenklich, dass wir unheimlich viel Energie für Projekte aufwenden müssen, die nicht von uns betrieben, sondern in die wir getrieben werden, die für uns durchaus nachteilig sein können“, sagte Gneißl.

Durchaus Vorteile bringen könnten neue hydrologische Untersuchungen, die ergeben haben, dass ein Damm zum Schutz der Stadt Erding vor Hochwasser höher dimensioniert werden müsste als angenommen. Das Verfahren werde neu aufgerollt, nähere Ergebnisse sollen bis Mitte 2019 vorliegen.

In seinem Jahresrückblick spannte Gneißl einen weiten Bogen über zahlreiche Projekte in 2018. Eines davon: das Baugebiet Wörth Süd II. Hier sei eine schöne, neue Siedlung gewachsen, die in den letzten Zügen liege: Ab Montag wird asphaltiert (siehe Meldung rechts).

Baubeginn für den Geschosswohnungsbau soll im Frühjahr 2019 sein. „Unser Traum wäre ein Einzug im Winter 2019, aber es wird vermutlich Frühjahr 2020 werden“, so Gneißl, der betonte, dass das Projekt kein sozialer, sondern kommunal geförderter Wohnungsbau sei: „Wir nennen das ,Wohnen zu erschwinglichen Preisen‘.“ Mit Stolz betonte er, dass Wörth die erste Gemeinde im Landkreis sei, die ein solches Vorhaben im Bereich des Neubaus tätige und dass die Regierung von Oberbayern mit dem Wörther Modell gar hausieren gehe.

Ebenfalls ganz vorn sei die Gemeinde beim kommunalen Sturzflut-Risikomanagement: Laut Umweltministerium ist Wörth hier bayernweit am weitesten.

Gut stehe man wirtschaftlich da: „Wir haben keine Schulden und ein beruhigendes Rücklagenpolster. Das werden wir aber auch brauchen“, sagte Gneißl. Immerhin stehen Millionenprojekte an: neue Baugebiete, die Zukunft des Klösterl-Areals, die Sanierung mit Erweiterung beziehungsweise der Ersatzneubau für die Kita St. Peter. Daran wird sich die Gemeinde beteiligen, „das sind schließlich unsere Kinder“. Auch die Ortererschule soll umgestaltet werden, und man will die Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich neu organisieren. Dazu bereitet die Gemeinde gerade eine Elternumfrage vor.