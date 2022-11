Ehrungen in Wörth: „Geht euren Weg, wachsam, aufrecht und selbstbewusst“

Für herausragende Abschlüsse in Schule und Ausbildung verliehen Bürgermeister Thomas Gneißl (r.) und seine Stellvertreterin Ulla Dieckmann (l.) in der Bürgerversammlung jungen Leuten den Sittenpreis der Gemeinde. Die Geehrten (ab 2. v. l.): Jakob Englhart, Anna Altmann, Felix Altmann und Johannes Hupfer. Ingrid Hörmann-Fischer nahm die Ehrungen für ihre Zwillingstöchter Sabrina Anna und Daniela Sophia Fischer entgegen. Auch Elisabeth Schweikl wurde geehrt.

Jugendliche mit Spitzenleistungen in Schule und Ausbildung

Sittenpreis: Gemeinde Wörth ehrt Jugendliche für Spitzenleistungen in Schule und Ausbildung

Wörth – Wörths Gemeindechef Thomas Gneißl zollte jungen Leuten für ihre ausgezeichneten Leistungen in Schule und Ausbildung „großen Respekt“ und ehrte sie in der Bürgerversammlung. Auch Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann gratulierte.

„Mit euren tollen Abschlussnoten habt ihr in jedem Fall die Weichen in die richtige Richtung gestellt, und es liegt auch in Zukunft an euch, auf der Erfolgsspur zu bleiben, eure Potenziale einzusetzen und richtig zu nutzen“, meinte der Gemeindechef und sagte weiter: „Geht euren Weg wachsam, aufrecht und selbstbewusst. Das wünsche ich euch und auch uns als Gemeinde von ganzem Herzen.“

Jakob Englhart absolvierte seinen Abschluss an der Lena-Christ-Realschule in Markt Schwaben mit einem Notendurchschnitt von 1,3, Johannes Hupfer mit 1,0.

Anna Altmann schloss ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin mit der Traumnote 1,2 ab.

Felix Altmann absolvierte seine Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizungs- und Klimatechnik mit 1,4 und wurde zudem für seinen hervorragenden Berufsschulabschluss mit 1,0 von der Regierung von Oberbayern ausgezeichnet.

Ingrid Hörmann-Fischer nahm die Ehrungen für ihre Zwillingstöchter, die Abiturientinnen Sabrina Anna (Notendurchschnitt: 1,2) und Daniela Sophia Fischer (1,0) entgegen, die derzeit ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland absolvieren und am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) zwei Topergebnisse erzielten. Elisabeth Schweikl glückte am AFG der Abschluss mit 1,1. Geehrt wurde außerdem Sabine Maria Werner für ihre tolle Abiturnote von 1,2, sie ist ebenfalls Schülerin am AFG.

vev