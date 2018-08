Wörth will weiter wachsen

Die Gemeinde Wörth möchte wachsen – aber maßvoll. Von Geschosswohnungsbau bis Nachverdichtung reichen die Ideen dazu. Bei allem Wohnbau-Projekten gilt es, den Spagat zu meistern zwischen der Schaffung von Baugrund und einer massiven Flächenversiegelung.

Wörth– Die Gemeinde Wörth möchte in Sachen Wohnungsbau aufholen, zumal sie statistisch im Landkreisvergleich zurückliegt. „Wir sind ja nicht im Wettbewerb mit anderen Kommunen“, meinte Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch verweise das Ranking eben auf einen „gewissen Nachholbedarf“.

Maßvolles Wachstum ist das Stichwort. Die Nachfrage sei hoch, doch man wolle keine unkontrollierte Entwicklung. Umso mehr kommt der Gemeinde entgegen, dass eine Teilfläche vor dem Ortsteil Hofsingelding aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden kann. Der Kreistag hat kürzlich hierzu einen positiven Beschluss gefasst, nachdem der Antrag zunächst abschlägig beurteilt worden war (wir berichteten). „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Gneißl dazu: Es sei nachgewiesen worden, dass die Oberflächenentwässerung mit Bebauung sogar besser umgesetzt werde, weil man den Altbestand mit aufnehmen könne. „Wir werden uns mit der passenden Bauleitplanung beschäftigen, weil wir an das Projekt glauben.“

„Wir wollen nicht wild versiegeln“

Ob Entwässerung, Hochwasserschutz oder Sturzflutmanagement mit Rückhalt, „all diese Kriterien sollen bestmöglich berücksichtigt werden“.

Derzeit ist das Gebiet eine reine Landwirtschaftsfläche. Die natürliche Grenze ist der Graben mit Bewuchs, der durch entsprechende Abstandsflächen geschützt werden soll. Die intakte Flora und Fauna möchte man möglichst nicht tangieren. Für Gneißl ist das Areal eine „gefühlte Lückenschließung“.

Als Glücksfall sieht es der Bürgermeister, dass die Gemeinde vorausschauend ein freies Baugrundstück am südlichen Ortsrand gekauft hat, weil darüber die Erschließung und Verbindung zum Altbestand von Hofsingelding hergestellt werden könne.

Einerseits Baugründe schaffen und andererseits einer massiven Flächenversiegelung entgegenzuwirken, diesen Konflikt habe man im Blick, versicherte Gneißl und erklärte: Man wolle zwar „nicht wild versiegeln“, aber dennoch die kommunale Planungshoheit behalten.

Die Gemeinde sei „massiv aufgefordert“, sich alternative Wohnraumkonzepte zu überlegen, um bezahlbares Bauen zu ermöglichen. „Die Tendenz wird grundsätzlich in Richtung Höhenentwicklung gehen“, prophezeite Gneißl. Wörth hat sich in diese Richtung bereits auf den Weg gemacht und plant bekanntermaßen die Errichtung eines kommunalen Geschosswohnungsbaus im neuen Baugebiet an der Breitöttinger Straße über das kommunale Wohnraumförderprogramm. Gneißl: „Da scheinen wir im Landkreis zu den ersten Gemeinden zu gehören.“ Der Baubeginn soll im kommenden Frühjahr erfolgen. Man habe die Hoffnung, dass das Gebäude im Herbst 2019 einzugsbereit ist. In zweigeschossiger Bauweise sollen zwei Baukörper entstehen, die mit einer Brücke verbunden sind. Planungsbüro ist Hoe-Architects München.

Der Gemeinde sind ein energetisch hoher Standard, Barrierefreiheit auf allen Ebenen und eine Tiefgarage wichtig gewesen, um der Flächenversiegelung und der Parkplatzproblematik entgegenzuwirken. Bei der Vergabe der gemeindlichen Mietwohnungen setze man auf ein transparentes Verfahren, das der Gemeinderat nach der Sommerpause festlege. Es gebe bereits eine Interessentenliste, aber Bewerbungen seien noch nicht möglich.Insgesamt sollen im Geschosswohnungsbau zehn Wohnungen zwischen 45 und 90 Quadratmetern entstehen.

Nachverdichtungen in den Siedlungen

Um weitere Bebauung in vertretbarem Umfang zu fördern, setze man zudem auf punktuelle Nachverdichtungen in den Siedlungen und auf die Erschließung von neuem Areal, etwa in Hörlkofen. Man sei in „aussichtsreichen Gesprächen“, verriet Gneißl.

Vroni Vogel