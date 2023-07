Schottergarten-Verbot scheitert an der Definition

Von: Veronika Vogel

Die Gemeinde Wörth erlässt eine Satzung zur Gestaltung von Freiflächen mit Regeln für Bäume und Zäune. Ein Verbot von Schottergärten scheitert jedoch an der Definitionsfindung.

Wörth – Ein demokratisches Ringen um persönliche Freiheit und sinnvolles Regelwerk bestimmte die Diskussion zur Freiflächengestaltungssatzung, die letztlich vom Wörther Gemeinderat mehrheitlich auf den Weg gebracht wurde. Das Thema war schon in einer Sitzung davor kontrovers diskutiert worden. Was es in der neuen Satzung jedoch nicht gibt, ist ein Verbot von Schottergärten.

Michaela Eckmayer (ÜPWG) war grundsätzlich dagegen, weil sie „das Eingreifen ins Eigentum jedes Einzelnen“ ablehnte: „Ich kann da nicht mitgehen.“ Wie man seinen Garten gestaltet, „ist schließlich Geschmackssache“. Auch Emanuel Michler (ÜPWG) fand eine zusätzliche Satzung „schwierig“ und gab zu bedenken: „Wir reglementieren so viel.“ Beide stimmten beim ersten Beschluss gegen den Erlass.

Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) sagte grundsätzlich zur Satzung: „Ich meine, wir brauchen sie.“ Er verwies auf die Lückenschließung im Altbestand von Hofsingelding, die mit einem einfachen Bebauungsplan geregelt werde. Ohne Freiflächengestaltungssatzung müsse man hier auf Anfang zurückgehen.

Monika Wenger (Grüne) sagte: „Wir befinden uns in der Klimakrise. Wir verdichten innerorts immer mehr.“ Deshalb gelte es, die Art und Weise gut zu regeln.

Vize-Bürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) merkte an, dass man die Satzung so schlank wie möglich halte: „Es ist schon viel gestrichen worden.“ Sie sah es als wichtig an, dass etwa heimische Gehölze gepflanzt werden. Es gehe darum, „den Klimaschutz im Kleinen zu fördern“ und einen Konsens zu finden. Anton Erl (CSU) war ebenfalls für die Satzung und erläuterte, dass die Gemeinde auch mit jedem Bebauungsplan regelnd eingreife.

In einem zweiten Schritt ging es um die Inhalte, auf die sich der Gemeinderat einigte. Innen- und Außenbereich sollen gleich behandelt werden. Bei einem Grundstück zwischen 300 und 500 Quadratmetern sei ein Baum dritter Wuchsordung wie relativ niedriges Obstgehölz zu pflanzen. Bei Grundstücken über 500 Quadratmetern ist es mindestens ein Baum zweiter Wuchsordnung. Auf hoch wachsende Bäume erster Wuchsordnung wurde verzichtet.

Einfriedungen sollen maximal 1,20 Meter hoch sein und ohne Sockel errichtet werden, wobei sie auch mit einem bestückt werden könnten, wenn ein zehn Zentimeter hoher Durchlass zwischen Sockel und Zaununterkante für Tiere vorgesehen werde. Man wolle „keine Festungen“, so Gneißl dazu.

Wegen Schwierigkeiten bei der Definitionsfindung wurde das Verbot von Schottergärten 9:7 abgelehnt. Es sollen auch keine Vorgaben zur Fassadengestaltung aufgenommen werden. Diese könnten im Bebauungsplan geregelt werden. Wie Gneißl auf Nachfrage erläuterte, gilt die Satzung für Bereiche ohne Bebauungsplan sowie für Bebauungspläne ohne Festsetzungen für die Freiflächengestaltung. VRONI VOGEL