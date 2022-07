Zwei Fahrerfluchten am Wochenende in der Gemeinde Wörth

Von: Veronika Macht

An der St.-Urban-Straße in Wifling hatte ein Badegast seinen Audi A3 geparkt. Das Auto wurde dort angefahren. © Vroni Macht

Gleich zwei Fahrerfluchten haben sich am Wochenende in der Gemeinde Wörth ereignet. In einem Fall sucht die Polizei nach Zeugen.

Wörth/Wifling – Laut Pressebericht parkte am Samstag, 23. Juli, ein 24-jähriger Erdinger gegen 19 Uhr seinen roten Audi A4 auf dem Parkplatz des SV Wörth an der Hörlkofener Straße. Als er sein Fahrzeug am nächsten Tag gegen 14 Uhr abholen wollte, stellte er einen frischen Schaden an der rechten Heckseite fest.

Es waren Abriebspuren und Kratzer festzustellen, offenbar durch ein anderes Fahrzeug verursacht. Die Schadenshöhe wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Zum Verursacher ist bislang nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. (0 81 22) 968-0 zu melden.

Am Sonntag, 24. Juli, befand sich ein 25-Jähriger aus dem Landkreis beim Baden am Wörther Weiher. Seinen roten Audi A3 hatte er an der St.-Urban-Straße in Wifling geparkt. Als er gegen 15 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Zettel an der Windschutzscheibe fest, auf welchem sich die Kontaktdaten eines 61-jährigen Ingolstädters befanden.

Fahrerflucht in Wifling: Zeuge beobachtet Verursacher

Dieser hatte beobachtet, wie ein zu dem Zeitpunkt Unbekannter mit seinem Ford beim Rangieren gegen den Audi stieß und dabei dessen linkes Fahrzeugheck beschädigte. Der Ford-Fahrer blieb kurz stehen und fuhr dann weg, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Audi wird auf 1000 Euro geschätzt.

Nachdem sich der Zeuge das Kennzeichen des Ford merken konnte, konnten durch die informierte Polizei Erding Ermittlungen in die Wege geleitet und so sowohl das Verursacherfahrzeug, als auch der Verursacher ausfindig gemacht werden: Es handelte sich um einen 35-Jährigen aus München. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

