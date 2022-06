Weg frei für die Gewo-Erweiterung

Die Firma Gewo in Hörlkofen will sich erweitern. Zu den Plänen gehört auch ein großes Parkhaus. © Gewo

Die Firma Gewo in Hörlkofen hat von der Gemeinde grünes Licht für ihre Erweiterung bekommen. Auch ein Parkhaus mit 558 Plätzen soll entstehen. Die Anlieger fordern indes Verkehrsverbesserungen.

Hörlkofen – Startschuss für die Gewo-Betriebserweiterung in Hörlkofen: Einstimmig gab der Wörther Gemeinderat in am Montagabend grünes Licht für zwei Teilbaugenehmigungen, die vom Landratsamt noch genehmigt werden müssen. Die Weichen für die Erdarbeiten sind somit gestellt, um auf dem Firmengelände des Feinmechanikbetriebs ein neues Parkhaus mit 558 Plätzen sowie den Neubau von Produktionsflächen mit Büro- und Sozialräumen auf den Weg zu bringen.

Der Hochbau allerdings ist erst dann genehmigungsfähig, wenn auch der städtebauplanerische Vertrag unterschrieben ist. Sollte sich bis dahin noch etwas an den Planungen für die Gebäude ändern, trägt die Familie Woitzik als Unternehmerin das alleinige Risiko.

In der Bürgersprechstunde hatte Seniorchef Georg Woitzik deutlich gemacht, wie dringend es für das Unternehmen sei, „vorwärts zu kommen“. Er führte volle Auftragsbücher und auch die Mitarbeiterzahlen mit etwa 570 Angestellten und mehr als 80 Auszubildenden an und machte deutlich: „Wir müssen erweitern.“

Zur Entwässerung sagte Woitzik, dass in den Berechnungen durch ein Fachbüro auch ein hundertjährliches Hochwasser einkalkuliert sei – zur Sicherheit der Firma und der Anwohner. „Alles, was bautechnisch geht, wird begrünt“, versprach Woitzik, nahm allerdings das Bestandsgebäude aus, weil das „schier unmöglich“ sei. Photovoltaikanlagen würden ebenfalls installiert. Man werde auch dafür sorgen, dass der Firmenzugang nicht über die Ulmen-, Ahorn- und Feldstraße erfolge, betonte der Unternehmer. Der Zugang ist über die Bahnhofsstraße und über den betrieblichen Ladehof vorgesehen. Es soll auch eine Linksabbiegespur geschaffen werden. Eine Tempo-30-Zone sei vom Landratsamt in Aussicht gestellt. Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) betonte, dass es nun Aufgabe der Gemeinde sei, dafür eine verbindliche Anordnung zu bekommen.

Vor Sitzungsbeginn meldete sich auch ein Anlieger als Sprecher der Anwohnerschaft zu Wort. Er appellierte an den Gemeinderat, „die Lebensqualität des gesamten Orts Hörlkofen, im Speziellen die der Gemeindebürger entlang der Bahnhofstraße und Feldstraße, zu verbessern“. Die Lärmbelästigung für die Anwohner an der Bahnhofsstraße sei bereits „jetzt gesundheitsgefährdend“. Seit Jahrzehnten mache man auf „diese inakzeptable Situation“ aufmerksam, sei jedoch immer „auf taube Ohren“ gestoßen. Aufgrund des neuen Lärmgutachtens könne und dürfe der Gemeinderat „nicht länger weghören“, wurde von Anliegerseite kritisiert.

Die Tempo-30-Zone wurde als „guter Ansatz“ gewertet, reiche jedoch aufgrund des hohen Aufkommens an Schwerlastverkehr nicht aus. Neben der Gewo-Erweiterung sei auch das Verkehrsproblem für den Ort Hörlkofen anzupacken. Folgende Vorschläge zur Verkehrsberuhigung brachte die Anwohnerschaft ein: Eine Umgehungsstraße sei zu planen und einzurichten, um „die stark belastete Bahnhofsstraße“ zu entlasten. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h sei einzuführen zusätzlich zu einer Fußgängerquerung auf Höhe des Bahnhofs mit einer permanenten Geschwindigkeitsüberwachung.

Zudem soll ein kompletter Fahrradweg entlang der Bahnhofsstraße bis zur Erdinger Straße errichtet werden. Überdies soll die Bahnhofsstraße für den Schwerlastverkehr gesperrt werden. Die Anwohner bekräftigten auch, dass sie kein Parkhaus entlang der Feldstraße wollen und verwiesen auf diesbezügliche Stellungnahmen.

Alle Einwendungen zur zweiten Auslegung seien dem Gemeinderat bekannt. Voraussichtlich im Juli sollen sie behandelt werden, informierte der Gemeindechef. Mit Gewo gelte es, einen „solventen und potenten Gewerbebetriebspartner“ zu halten und für die gesamte Kommune ein Stück weit „die Finanz- und Wirtschaftskraft aufrecht zu erhalten“. Für die Bedürfnisse der Anlieger habe man Verständnis. „Wir müssen bei allen Entscheidungen aber die ganze Gemeinde im Blick haben“, so Gneißl.

