Erweiterung von Gewo Feinmechanik: „Der Standort ist für die nächsten Jahrzehnte gesichert“

Von: Veronika Macht

Spatenstich fürs Parkhaus (v. l.): Bürgermeister Thomas Gneißl, Gewo-Gründer Marianne und Georg Woitzik, Luis, Valentin, Nicole und Stefan Woitzik (Geschäftsführer Technik), Andreas Woitzik (Geschäftsführer Administration) mit Ehefrau Maria sowie den Söhnen Xaver und Ludwig, Robert Brandl und Martina Liebl (Brandl GmbH), Architekt Michael Jaksch und Mathias Müller (dip Deutsche Industrie- und Parkhausbau GmbH). © Gewo

Die Firma Gewo Feinmechanik in Hörlkofen hat mit der Erweiterung begonnen. Zunächst entsteht das Parkhaus mit 560 Plätzen, die neue Firmenzentrale folgt als nächster Schritt.

Hörlkofen – Bei der Firma Gewo Feinmechanik in Hörlkofen sind die Arbeiten zur Standorterweiterung gestartet. Kürzlich erfolgte der Spatenstich für das neue Parkhaus. Das, was das Unternehmen in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Werk 2 plant, wird das Gesicht des Orts nachhaltig verändern.

Zum symbolischen Spatenstich empfing das Gründerehepaar Marianne und Georg Woitzik mit den beiden Söhnen, den Geschäftsführern Andreas und Stefan Woitzik samt Familien, Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl, Architekt Michael Jaksch, Robert Brandl und Baustellenleiterin Marine Liebl von der Straßen- und Tiefbau Brandl GmbH sowie Mathias Müller von der Deutschen Industrie- und Parkhausbau GmbH (dip). Das Unternehmen schreibt in einer Pressemitteilung von einem „ersten Meilenstein auf dem Weg zur Standorterweiterung“.

Demnach hat sich Gewo beim Bau des Parkhauses anstelle einer weiteren Flächenverdichtung zum Bau in die Höhe entschieden. 560 Parkplätze, darunter 60 für Elektrofahrzeuge, sollen entstehen, da der Trend „noch mehr zu Elektroautos hin geht“. Auch die Firma Gewo selbst plane, ihre Firmenflotte sukzessive zum Großteil auf E- und Hybrid-Fahrzeuge umzustellen.

Gewo: Nächster Schritt ist die neue Firmenzentrale mit Verwaltungsgebäude

Den Geschäftsführern Andreas und Stefan Woitzik ist es laut Mitteilung wichtig, „dass sich das neue Parkhaus gut in die Umgebung einfügt und der ökologische und nachhaltige Faktor eine tragende Rolle spielt“. So werde das Dach komplett mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und die Fassade in Richtung Feldstraße zum Großteil begrünt. Zudem diene das komplette Parkhaus mit seiner geschlossenen Fassade zu den Nachbarn der Feldstraße als Schallschutz.

Hier sei eine einvernehmliche Einigung mit den Anliegern bei der Zaunführung und Begrünung getroffen worden, teilt das Unternehmen mit: Man habe versucht, so weit wie möglich auf die Wünsche der Nachbarn einzugehen. Wie berichtet, hat das Vorhaben bei vielen von ihnen Kritik hervorgerufen. Sie sorgen sich unter anderem um die angespannte Verkehrssituation und befürchten weniger Lebensqualität. Der Gemeinderat hatte erst im Juli sein einstimmiges Ja zur Erweiterung gegeben – auch, um den Wirtschaftsstandort zu stärken.

Im nächsten Schritt des Neubauvorhabens entstehen die neue Firmenzentrale mit einem Verwaltungsgebäude samt Mitarbeiterrestaurant, eine neue Produktionshalle mit zwei Reinräumen für Groß- und Kleinteile, eine Logistikhalle sowie ein Energiehaus mit Energiezentrale. Hier soll beim Heizen die Grundlast mit Holzpellets bewältigt werden, die Spitzen mit Erdgas. „Der Standort Hörlkofen ist für die nächsten Jahrzehnte gesichert“, so Gewo.

Firma Gewo Das 1981 gegründete Einzelunternehmen zählt laut Pressemitteilung mit mehr als 600 Mitarbeitern, darunter 90 Azubis, zur „Top League der High-Tech-Präzisionstechnik“. Es gehört zu den größten Arbeitgebern und Ausbildern der Region. Gewo entwickelt, konstruiert und fertigt hochkomplexe Werkstücke, auch unter Reinraumbedingungen. Die Präzisionsteile gehen an namhafte Kunden aus Halbleiterindustrie, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie sowie Medizin und Forschung in der ganzen Welt.