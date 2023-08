Gewo erweitert Standort: Platz für rund 1000 Mitarbeiter bis 2030

Teilen

Die Arbeiten zur Gewo-Standorterweiterung in Hörlkofen laufen auf Hochtouren. © Gewo

Die Standorterweiterung der Firma Gewo Feinmechanik in Hörlkofen ist in vollem Gange. Das Parkhaus wurde kürzlich fertiggestellt. Die neue Firmenzentrale will man im Winter 2024 beziehen.

Hörlkofen – Die Firma Gewo Feinmechanik aus Hörlkofen schafft „mit einer Top-Auftragslage und einem kontinuierlich wachsenden Team von über 650 Mitarbeitern, darunter knapp 100 Azubis“, derzeit mehr Platz für Mitarbeiter und Maschinenpark, um der steigenden Nachfrage in der Chipindustrie gerecht zu werden: „Die Standorterweiterung läuft auf Hochtouren“, teilt das Familienunternehmen mit.

Es entstehen bis 2024 ein neues Verwaltungsgebäude für 130 Mitarbeiter inklusive Mitarbeiterrestaurant, eine neue Produktionshalle, ein Reinraumgebäude mit Reinräumen und Montageabteilung, eine Logistikhalle mit vollautomatisiertem Kleinteilelager sowie ein Energiehaus und eine Parkgarage.

Zehn Monate nach dem Spatenstich ist nun der erste Bauabschnitt geschafft: Das Parkhaus mit Photovoltaikdach und 580 Stellplätzen, darunter 20 E-Ladeplätzen, ist fertig. Bei einer Party mit DJ und Foodtrucks für Mitarbeiter, Baufirmen und Anwohner wurde die Einweihung kürzlich gefeiert.

Das Thema Nachhaltigkeit spiele beim Neubau eine tragende Rolle: Regenabwasser werde selbst aufbereitet und im Rückhaltebecken von allen Dachflächen gesammelt, damit es keine Überflutungen gebe. Steige der Spiegel, werde Wasser ans Biotop neben dem Gelände abgeleitet. Alle Dächer bekämen extensive Begrünung und PV-Anlagen. Die neue Firmenzentrale soll im Winter 2024 an den Start gehen. Gewo plant, am ausgebauten Standort bis 2030 rund 1000 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Gewo sei Spezialist in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung hochkomplexer Werkstücke – auch unter Reinraumbedingungen. Es würden Präzisionsteile für namhafte Kunden wie Zeiss geschaffen. Gewo sei maßgeblich an der Entstehung von Mikro-Chips beteiligt, aber auch für Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Medizin und Forschung würden die High-End-Bauteile von Hörlkofen in die ganze Welt gehen.

Die Nachfrage nach Hochleistungschips sei aufgrund neuester Technologien etwa in Elektroautos in den vergangenen drei Jahren so stark angestiegen, dass die Hersteller perspektivisch nicht mehr mit der Produktion nachkämen und es weltweit an Computerchips und Mikroprozessoren fehle.

Laut Stefan Woitzik hat Gewo allein elf Millionen Euro in neue Reinigungsmaschinen investiert, um seinen Kunden „die nächste Generation in Sachen Reinigung anbieten zu können“, erklärt der Geschäftsführer für Technik & Produktion bei der Firma Gewo, die nach mehr als 40 Jahren zudem ein Facelift ihres Logos und Corporate Designs kreiert hat und sich nun in komplett neuem Look präsentiert.

red