Gefunkt hat’s beim Auftritt der Prinzengarde

Bei ihrer Kommunion lernten sie sich kennen, gefunkt hat es beim Auftritt der Prinzengarde und jetzt feierten sie Goldene Hochzeit.

Wörth – Erna und Leonhard Joachimsthaler kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Jetzt feierte das Ehepaar mit der Familie Goldene Hochzeit im Alten Wirt in Oberneuching.

Die beiden 69-Jährigen stammen aus Straubing und haben sich bereits als Kommunionkinder in der Kirche kennengelernt. Gefunkt hat es, als der junge Mann später die fesche Erna bei einem Auftritt der Prinzengarde des Straubinger Sportvereins erlebte. „Da ist sie mir ins Blickfeld gefallen. Auf dem Heimweg haben wir uns geküsst.“ Danach habe man sich regelmäßig getroffen und sei zum Tanzen gegangen.

Doch dann musste Leonhard familienbedingt nach Heidelberg ziehen. Erna arbeitete in Straubing als Verkäuferin in einem Modehaus. Glücklicherweise war ihr zukünftiger Gatte als Bundesbahnfacharbeiter tätig und besuchte seine Herzensdame oft mit dem Zug. Vor 50 Jahren läuteten dann die Hochzeitsglocken in Straubing.

1978 folgte der Umzug in die Gemeinde Wörth, zunächst nach Wifling. Dann wohnte die Familie fünf Jahre lang im Sportheim Wörth, wo das Ehepaar die angegliederte Gastwirtschaft betrieb. Danach zog man innerhalb des Orts um. Leonhard Joachimsthaler war 35 Jahre lang, bis zur Rente, technischer Angestellter beim ADAC München. Seine Frau arbeitete 30 Jahre lang im Verkauf bei der Metzgerei Holzer.

Das Ehepaar hat einen Sohn und zwei Töchter. Zudem ist es stolz auf sieben Enkelkinder und zwei Urenkel. „Wir sind vielseitig, gern gesellig und gemeinsam unterwegs“, sagt der Goldhochzeiter, der Vertrauen und Freundschaft als wichtige Basis für eine langjährige Ehe nennt. Erna Joachimsthaler schätzt Harmonie in der Familie. Der Ehemann ist ein großer Gartenfreund und Naturliebhaber. Die Ehefrau bekocht sehr gerne ihre Lieben mit bayerischen Spezialitäten und liebt das Lösen von Kreuzworträtseln.