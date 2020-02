Hörlkofener Feinmechanikbetrieb informiert: Gewo will in Hörlkofen erweitern

Im Dialog mit den Anwohnern will der expandierende Hörkofener Feinmechanikbetrieb Gewo den Spagat zwischen seinen Erweiterungsplänen und den Interessen der Anlieger hinbekommen. Deshalb luden die Firmeninhaber am Mittwoch zu einer Infoveranstaltung, zu der viele Bürger kamen.

Hörlkofen– Zum einen will Gewo nächstes Jahr sein Werk 2 auf rund 26 000 Quadratmetern erweitern, zum anderen plant das mittelständische Unternehmen eine langfristige Betriebsaufstockung, um dank sehr guter Geschäftsauslastung den Kundenwünschen auch noch in 50 Jahren gerecht werden zu können. Deshalb hat Gewo als Vorratsfläche zusätzlich 69 000 Quadratmeter hinter seinem Betriebsgelände in Richtung Hörlkofen Nord erworben.

Flächenversiegelung, Entwässerung, Verkehr, Lärm und Lebensqualität waren Probleme, die von den Anwohnern in der Diskussion ins Feld geführt wurden.

Der Familienbetrieb mit dem Geschäftsleiterteam Marianne und Georg Woitzik sowie den Söhnen Stefan und Andreas Woitzik fertigt Werkstücke in unterschiedlichen Produktgrößen für verschiedenste Bereiche, etwa für die Medizin- und Handytechnik, den Optikbereich und für Erfordernisse in der Forschung. Derzeit beschäftigt die Firma gut 425 Mitarbeiter. Angesichts der Auftragslage und der großen Nachfrage will Gewo auf lange Sicht Arbeitsplätze für bis zu 800 Menschen schaffen.

Im Bereich des eingezäunten Werk 2-Areals sollen im nächsten Jahr Parkplätze, ein Verwaltungsgebäude für 200 Beschäftigte und eine Produktionshalle entstehen. Die Bebauungsplanänderung hierfür sei bereits in Arbeit, informierte Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG), der an der Veranstaltung teilnahm. Was auf dem zweiten, 69 000 Quadratmeter großen Areal errichtet werden soll, darüber könnten zum derzeitigen Stand nur bedingt Aussagen getroffen werden, machte Georg Woitzik deutlich. Hier gehe es in erster Linie um eine Standortsicherung.

Eine Anwohnerin kommentierte alarmiert: „Dieses riesige Gebiet erschlägt mich. Da könnte ich weinen.“ Woitzik beruhigte: Man wolle hier kleinere Wohnungen für 20 Mitarbeiter bauen, die als kurzfristige Unterkünfte gedacht seien, bis die Beschäftigten selbst eine Wohnung gefunden hätten – „keine riesige Wohnsiedlung“. Der Firmenchef verwies zudem auf den Grüngürtel zwischen dem Betrieb und dem bestehenden Siedlungsgebiet.

Kooperativ zeigte sich Woitzik beim Wunsch, den bestehenden Zaun zu begrünen. Wenn sich die Anwohner über die Art und Weise einig seien, soll das zeitnah verwirklicht werden.

Ein Besucher wünschte sich, dass hinsichtlich der Entwässerung nicht nur mit den Planern, sondern auch mit den Nachbarn geredet werde, die über die tatsächlichen Verhältnisse Bescheid wüssten. Die Entwässerung sei nämlich schon bei Werk 2 „nicht ganz unproblematisch“.

Eine andere Besucherin war voll des Lobes für die Firma, die einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde ist: „Mir gefällt der Betrieb narrisch gut und das Konzept auch“, meinte sie mit Blick auf die Ausbildungs- und Arbeitsplätze und die naturgerechte Bauweise.

Bürgermeister Gneißl versprach ein transparentes Verfahren. Für die große Vorratsfläche als Misch- und Gewerbegebiet seien eine Flächennutzungsplanänderung und eine Bauleitplanung nötig. Während dieses Prozesses könnten die Anwohner ihre Einwände einbringen. Man wolle die Gewerbetreibenden unterstützen und verstehe auch die Bedenken der Anwohner. Es gehe um „vernünftige Lösungen“.

Vroni Vogel